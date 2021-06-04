Судья из Броваров получила 6 лет за взятку в тысячу евро

От задержания до приговора прошло четыре года.

Судья из Броваров получила 6 лет за взятку в тысячу евро
Фото: vru.gov.ua

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда в четверг, 3 июня, вынесла приговор судье Броварского горрайонного суда Киевской области Анне Билык.

Ее признали виновной во взяточничестве (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса) и приговорили к 6 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба САП. Суд также постановил конфисковать ее автомобиль и земельный участок и лишил судью права занимать должности, связанные с осуществлением правосудия, сроком на 3 года.

Судья признана виновной в получении тысячи евро за принятие решения о возврате изъятого имущества в рамках дела об административном правонарушении.

Судью задержали еще четыре года назад, в июне 2017 года.

НАБУ сообщало тогда, что судья требовала деньги у частного предприятия за вынесение уточняющего решения в его пользу по делу об изъятии органами Государственной фискальной службы у этой компании 13,5 тыс. тонн горючего. Свои "услуги" судья оценила в 1 тыс. евро.

После временного отстранения от должности она продолжила осуществлять правосудие.

Судья Билык работает в Броварском горрайонный суде с 2002 года.

Напомним, что в марте ВАКС назначила 5 лет лишения свободы судье из Закарпатья за взятку в 15 тысяч гривен, а судье из Днепра - 3,5 года за злоупотребление влиянием.

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