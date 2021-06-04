РоSSия пригласила на мероприятие в ООН Азарова и Царева

К участию в неформальном мероприятии в формате Аррия "Обстоятельства Майдана и их последствия на Донбассе" РоSSия пригласила экс-премьер-министра Украины Николая Азарова и бывших депутатов Верховной Рады от Партии регионов Олега Царева и Владимира Олийныка. Азаров и Царев находятся под санкциями государств-членов ООН за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

В онлайн-мероприятии с привлечением членов Совета Безопасности, который был организован постоянным представительством РоSSии при ООН , экс-чиновники, скрывающиеся в РоSSии от украинских правоохранительных органов, выступили как "свидетели", передает Укринформ.

Во время мероприятия Азаров обвинил страны ЕС и США в якобы "координации" действий протестующих. По его утверждениям, избиения студентов правоохранителями, с которого начался Майдан, не было, а все убийства в январе-феврале 2014 года были организованы самими демонстрантами. Он также заявил, что Янукович на момент принятия решения Верховной Радой о его самоустранении от власти якобы находился в Украине и продолжал исполнять обязанности Президента Украины.

Согласно "показаниям" Царева, Майданом руководили "американские инструкторы".

В свою очередь Олийнык заявил, что сейчас Украина якобы находится под контролем националистов и "внешним управлением" Большой семерки, а Запад делает все, чтобы экономика Украины "не развивалась", запрещает православие и создает в Украине проект "анти-РоSSия".

В ответ на эти заявления страны Запада в Совбезе ООН и отдельные государства, присоединившиеся к соответствующему заявлению, расценили организованное Россией мероприятие как попытку "в очередной раз продвинуть фальшивый нарратив об Украине" для "искажения истины и сокрытия вредоносной деятельности РоSSии".

"Революция достоинства продемонстрировала, как украинцы реализовали свое право на мирные собрания, требуя процветающей, демократической и мирной Украины, отвергая влияние Москвы. В ответ РоSSия нагло нарушила международные принципы, оккупировав Крым и начав конфликт на востоке Украины, который продолжает по сей день", - сказано в документе.

США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Эстония, Украина и Грузия в очередной раз отметили, что РоSSия является стороной, а не посредником конфликта, и призвали Москву немедленно прекратить свою агрессию против Украины, а также оккупацию Крыма и грубые нарушения прав человека на полуострове.

ЕС, в свою очередь, призвал РоSSийскую Федерацию немедленно прекратить разжигание конфликта, оказывая финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям на востоке Украины, а стороны конфликта - принять конструктивное участие в переговорах в Нормандском формате, а также в Трехсторонней контактной группе, чтобы обеспечить полное выполнение Минских договоренностей и решить конфликт мирным путем.