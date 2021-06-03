Кабмин назначил Ляшко двух заместителей

Кабинет министров назначил двух заместителей министра здравоохранения.

На заседании 2 июня правительство согласовало предложенные новым главой Минздрава кандидатуры Игоря Кузина и Петра Емца, сообщил Виктор Ляшко.

"Игорь Кузин, Петр Емец, приветствую в команде Министерства здравоохранения!", - написал Ляшко в фейсбуке.

Ранее министр сообщал, что предложил кандидатуру Игоря Кузина, который работал и.о. заместителя главы Центра общественного здоровья, на должность главного санитарного врача.

Петр Емец занимал должность директора департамента финансово-экономического блока Минздрава.

Кроме того, по информации Ляшко, на должностях заместителей министра здравоохранения остаются Ирина Садовьяк, Ирина Микичак и Ярослав Кучер, которые работали с бывшим главой МЗ Максимом Степановым.

Они будут оставаться на должностях 100 дней и работать по определенным индикаторам. Ляшко объяснил, что стопроцентная замена заместителей привела бы к "провисанию" внутренних процессов в министерстве.

После 100 дней по итогам работы будет приниматься решение о дальнейшей работе.