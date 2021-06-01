Зеленский считает, что до сентября РоSSия может устроить новую эскалацию

Президент не исключает, что в этом ей поможет Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что эскалация войны с Россией возможна в любой момент до конца сентября, а точнее - до 12-16 числа. Об этом он сообщил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, перевод которого привел Офис президента.

"Мы знаем, что будут учения «Запад-2021». Поэтому считаю, что до этого периода ситуация очень опасна", - отметил он.

Президент добавил, что во время весенней эскалации на временно оккупированных территориях Донбасса было 30-35 тысяч военных, из них около 3 тысяч были кадровыми роSSийскими офицерами. Кроме того, вдоль границ Украины насчитали в разные периоды 50-80 тыс. военных, в Крыму еще около 35 тысяч.

"И когда Европа и США начали давить на РоSSию - мы призывали к этому - благодаря этому совместному давлению вероятность эскалации снизилась. С территории Крыма ушли примерно три с половиной тысячи военных. Все остальные остаются на месте - вся техника на 90% на месте", - заявил президент.

Зеленский не исключает морских операций, эскалацию со стороны оккупированного Донбасса и со стороны белорусских границ.

"И мы понимаем, что РоSSия и Беларусь постоянно рассматривают и договариваются о важном геополитическом и, наверное, оборонном ссоглашении. После этого может быть действительно серьезное влияние РоSSии и серьезная координация и контроль белорусских вооруженных сил. Тогда мы можем рассматривать риск и с той стороны. Мы не знаем деталей этого договора о создании союзного государства. Но если, например, мы говорим о коридоре в Крым, то это значит, что нельзя будет спрятать эту ситуацию за «гражданским конфликтом». Это будет открытая полномасштабная война", - подчеркнул Зеленский.