Израиль отменил все карантинные ограничения, кроме одного

Действующим осталось только одно требование - носить маски в помещениях.

Израиль отменил все карантинные ограничения, кроме одного
Фото: newsru.co.il

В Израиле прекратило действовать большинство карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает газета The Times of Israel.

С сегодняшнего дня, 1 июня, жителям страны не нужно носить с собой сертификаты, подтверждающие вакцинацию или наличие иммунитета против ковида, а также отменено ограничение на количество массовых мероприятий как в закрытых помещениях, так и на улице.

Большинство предприятий и учебных заведений страны вернулись к нормальной работе.

Сейчас осталось действующим одно требование: носить маски в помещениях. Вероятно, его тоже вскоре пересмотрят, как и требование о карантине для невакцинированных людей, въезжающих в страну.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с сокращением заболеваемости. Так, 31 мая в Израиле подтвердили четыре случая инфицирования коронавирусом. Всего с начала вспышки в стране с населением более 9 млн человек подтвердили 839 тыс. случаев ковида, из них 6,4 тыс. были летальными.

По данным министерства здравоохранения Израиля, по состоянию на 30 мая, более 5,1 млн человек получили обе прививки, полностью вакцинированы 92% израильтян в возрасте от 50 лет.

Напомним, в начале мая Израиль запретил въезд в страну гражданам ряда стран в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также отменил выданные ранее разрешения на въезд. Это решение касалось в том числе и Украины.

Кроме того, в Израиле заявили об обнаружении случаев заражения "индийским" штаммом коронавируса даже у тех, кто вакцинировался.

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