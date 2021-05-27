Глава парламентской следственной комиссии Молдовы привезет в Украину результаты расследования похищения Чауса

Встреча планируется на 28-31 мая.

Глава парламентской следственной комиссии Молдовы привезет в Украину результаты расследования похищения Чауса
Фото: www.facebook.com/ukrop.ukraine

Глава следственной комиссии парламента Республики Молдова Василий Нэстасе привезет в Украину результаты расследования похищения судьи Николая Чауса. Нэстасе обратился к Главе Верховной Рады Украины и руководству парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с соответствующим письмом, где предлагает обсудить материалы следствия в Киеве 28-31 мая. Молдавская сторона также предполагает встречу в онлайн-режиме, пишет glavcom.ua.

«Принимая во внимание настоятельную актуальность вопроса о похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса, который стоит в повестке дня власти Молдовы и Украины, общественное мнение и международные СМИ, следственная комиссия для выяснения обстоятельств похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса, созданная в парламенте Молдовы 9 Апреля 2021 года, обращается с запросом по организации в период с 28 по 31 мая встречи, включая онлайн-режим, в двустороннем межпарламентском молдавско-украинском формате», - говорится в письме.

Письмо адресовано Главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову, главе Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу, первому заместителю главы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Михаилу Забродскому и заместителю главы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяне Безуглой.

Как известно, ранее Василий Нэстасе утверждал, что похищение бывшего украинского судьи Николая Чауса является прямым посягательством на национальную безопасность Республики Молдова.

В интервью изданию «Главком» 5 мая Нэстасе заявил, что правоохранительные органы Молдовы дело уже раскрыли.

«Я могу вас заверить, что наши органы это дело уже раскрыли. Да, лица установлены. Большего мы не знаем, потому что дело еще не закрыто. Расследование еще в процессе, но кто именно это делал, мы уже знаем. Например, министр внутренних дел на комиссии нам эти фамилии озвучивал, другие представители. В этом нет каких-либо других версий. В этом похищении участвовали украинцы», - сообщил молдавский депутат.

На вопрос, знает ли он, где находится сам Чаус, глава следственной комиссии ответил: «Нет, это знают наши украинские коллеги. Ну, пишут, что его держат на какой-то военной базе».

«Что будет дальше, под каким «соусом» Чауса представят обществу - это будет интересно. Думаю, есть люди, которые причастны к этому, но они не знают, как быть дальше с экс-судьей. Наверное, что-то там не срастается», - уточнил депутат.

Как стало известно журналистам-расследователям в Украине и Молдове, к похищению Чауса причастны представители спецслужб Украины.

По данным журналиста Юрия Бутусова, похищением Чауса занимались работники ГУР Минобороны Украины. Бутусов сообщил, что 9 апреля посол Украины в Молдове был приглашен в МИД Молдовы, где государственный секретарь Думитру Соколан передал официальную ноту. Молдова попросила снять дипломатический иммунитет с военного атташе при посольстве Украины господина Сметанюка с целью его уголовного преследования и привлечения к ответственности. Молдавская полиция считает на основании доказательств, что вывоз Чауса осуществлялся на машине военного атташе Украины в Молдове с дипломатическими номерами.

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