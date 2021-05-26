Кулеба: "Не понимаем, как можно не пригласить Украину на саммит НАТО"

Глава МИД отметил, что для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей НАТО не превратилась в политику "кормления обещаниями".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба разочарован тем, что НАТО не нашло формата участия Украины в саммите Альянса 14 июня.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы понимаем желание союзников провести закрытый саммит, чтобы обсудить трансатлантическое единство. Примеры таких саммитов были, в частности, в 2017 году в Брюсселе. Но, если честно, мы совершенно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий РФ против Украины в Черноморском регионе и против членов, я имею в виду последние результаты расследования в Чешской Республике. Этого мы понять не можем, как можно не найти формат участия Украины в саммите в этом году", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей НАТО не превратилась в политику "кормления обещаниями".

"Безусловно, мы благодарны нашим партнерам по НАТО за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основе решения Бухарестского саммита 2008 года, но с тех пор прошло уже 13 лет, и ни шага к выполнению этого решения не было сделано. И когда нас в Украине иногда упрекают, что у нас слишком медленные некоторые реформы, то что тогда уже говорить о принятии и реализации решений Альянса, 13 лет пылятся", - сказал Кулеба.

"Если в 2008 году было дано обещание, что Украина и Грузия, в конце концов станут членами НАТО, и следующим шагом на этом пути должно быть предоставление ПДЧ", - добавил глава МИД .

Напомним, очередной саммит лидеров стран альянса состоится 14 июня в Брюсселе. Предыдущий саммит НАТО состоялся в декабря 2019 года в Великобритании. В 2020 году лидеры альянса не собирались из-за пандемии коронавируса. Как сообщалось, решение о предоставлении Украине ПДЧ не будет приниматься во время июньского саммита НАТО.