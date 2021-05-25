В Украине впервые будут судить депутата Рады за "кнопкодавство"

Парламентарий попался на неперсональном голосовании в феврале 2020 года.

В Украине впервые будут судить депутата Рады за "кнопкодавство"
Фото: Цензор

Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора 25 мая передали в суд обвинительный акт против действующего депутата Верховной Рады, которого в феврале 2020 года поймали на "кнопкодавстве".

Об этом сообщается на сайтах ГБР и ОГП.

По данным следствия, 21 февраля 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту в сессионном зале парламента депутат трижды проголосовал в поддержку поправок вместо отсутствующего коллеги.

Имя обвиняемого не указано, но в тот день на "кнопкодавстве" поймали внефракционного депутата Владислава Поляка.

Он был избран в Верховную Раду по избирательному округу №73 в Закарпатской области. До того он был депутатом Закарпатского областного совета, а еще раньше - Виноградовского городского совета. С 2009 года - частный предприниматель.

Санкция статьи ст. 364-2 УК Украины о неперсональном голосовании предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

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