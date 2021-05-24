СБУ пресекла попытку контрабанды вооружения в РоSSию более чем на $100 тысяч

В состав преступной группы входили жители Харьковской, Киевской и Сумской областей

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Харьковской области разоблачили и блокировали попытку незаконной переправки в РоSSию партии военных товаров на общую сумму более 100 тысяч долларов США.

Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группы входили жители Харьковской, Киевской и Сумской областей, информирует пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленники скупали комплектующие на вторичном рынке у частных коммерсантов. Дельцы в обход таможенного контроля автотранспортом вывозили в РоSSию комплектующие. Затем посредник перепродавал оборудование авиационной, танкостроительной и радиоэлектронной отраслей оборонным предприятиям РФ.

Во время завершающего этапа спецоперации правоохранители провели 16 обысков. Изъяты комплектующие к военной технике, штампы для подделки технической документации, печати коммерческих структур, бухгалтерские документы, черновые записи, чеки, средства связи и другие доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время следователями органов безопасности решается вопрос о сообщении участникам группы о подозрении по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных перевозок товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

"Также спецслужбой проверяется возможная причастность участников преступной группы к поставке украинским оборонным предприятиям "б/у" комплектующих к военной технике. По одной из версий, оборудование дельцы скупали на территории РоSSии и Украины, а затем подвергали "косметическому ремонту" и обеспечивали поддельной технической документацией", - говорится в сообщении.

Ранее СБУ предотвратила вывоз в Центральную Америку оборудования для военных кораблей.

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