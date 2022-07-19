Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім обіцяє по $100 за кожного корегувальника вогню

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім через регулярні обстріли регіону, обіцяє платити по $100 за кожного зданого корегувальника вогню.

«Росіяни платять через Телеграм-канали нашим громадянам, які згодні бути для окупантів корегувальниками вогню. Обіцяють анонімність, але ніякої анонімності немає. Ми їх все одно знаходимо, служба працює ефективно», - повідомив Голова Миколаївської ОВА.

Віталій Кім сказав, що корегувальників все одно обчислюють та затримують, а допомогти полювати на них може кожен мешканець області.

«Кожному, хто наведе на навідника, я платитиму сто доларів. Вже зараз можна придивлятися до негідників, котрі допомагають росіянам — це буде оплачуватися. Шукайте, хлопці!», - додав Кім.

За словами Голови ОВА, акція поширюється лише на Миколаївську область.