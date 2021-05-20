В Киеве открыли памятник австрийскому эрцгерцогу Василию Вышиваному
Бюст установили в сквере на улице Ильенко.
В Киеве в День вышиванки 20 мая открыли памятник австрийскому эрцгерцогу Василию Вышиваному.
Об этом сообщил историк Андрей Ковалев, который был ведущим церемонии открытия.
Василий Вышиваный - это второе имя австрийского эрцгерцога Вильгельма фон Габсбурга, который выучил украинский язык, взял себе украинское имя и делал военную карьеру в украинской армии в годы Украинской революции.
В 1921 году оказался в эмиграции и продолжил жизнь в Австрии. В 1947 году он был задержан в советской зоне оккупации, вывезен в Киев, где и умер в Лукьяновской тюрьме. Памятник открыли неподалеку - в сквере на улице Юрия Ильенко.
В церемонии открытия приняли участие несколько народных депутатов, в частности Соломия Бобровская и Сергей Рудык.
Над бюстом работали скульпторы Михаил Горловой и Александр Фурман. Архитектурное решение - творческой мастерской "Архитектон".