Зеленский заявил о начале конца "эпохи Медведчука"

Президент заявил, что запущен процесс прекращения эпохи коррупции.

Зеленский заявил о начале конца "эпохи Медведчука"
Фото: Lb.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в настоящее время заканчивается "эпоха Медведчука" - эпоха коррупции. Об этом он сказал на пресс-конференции по случаю второй годовщины на посту.

"Я в принципе считаю, что мы сделали много шагов вперед. Санкционная политика ... я нашел путь через СНБО, начали работать мощно и прокуроры, и Служба безопасности Украины, и полиция", - отметил президент.

Он добавил, что от коррупции очищаются вертикали, выстроенные крупным бизнесом, ибо пока нет закона, их нельзя назвать олигархами.

"Эти вертикали - в каждой институции, в каждом министерстве, в парламенте, большое влияние этих людей. Я считаю, что мы начали конец этой эпохи", - сказал он.

Зеленский добавил по эпохе бедности, что не все от него зависит, но он давит на правительство, чтобы увеличивали пенсии и минимальные зарплаты.

"Им непросто и со мной, и с наполнением бюджета. Экономика медленно развивается из-за ковида, но, если сравнивать с европейскими странами, мы в нормальном состоянии. Эпоха бедности закончится тогда, когда все будут платить налоги, когда государство будет диджитализировано. Все это будет", - заверил он.

Напомним, что 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения нардепам Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку. Им инкриминируют статьи за государственную измену и покушение на разграбление национальных ресурсов (нарушение норм и правил войны). Тем временем в доме Медведчука и его офисах прошли обыски. По данным СМИ, охранники нардепа не дали следователям вручить ему подозрение и уверяли, что его нет. Впоследствии Медведчук заявил, что его действительно в тот день не было - он с женой якобы находился в соседней области. Медведчука отправили под домашний арест.

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