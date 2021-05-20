Зеленский заявил о начале конца "эпохи Медведчука"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в настоящее время заканчивается "эпоха Медведчука" - эпоха коррупции. Об этом он сказал на пресс-конференции по случаю второй годовщины на посту.

"Я в принципе считаю, что мы сделали много шагов вперед. Санкционная политика ... я нашел путь через СНБО, начали работать мощно и прокуроры, и Служба безопасности Украины, и полиция", - отметил президент.

Он добавил, что от коррупции очищаются вертикали, выстроенные крупным бизнесом, ибо пока нет закона, их нельзя назвать олигархами.

"Эти вертикали - в каждой институции, в каждом министерстве, в парламенте, большое влияние этих людей. Я считаю, что мы начали конец этой эпохи", - сказал он.

Зеленский добавил по эпохе бедности, что не все от него зависит, но он давит на правительство, чтобы увеличивали пенсии и минимальные зарплаты.

"Им непросто и со мной, и с наполнением бюджета. Экономика медленно развивается из-за ковида, но, если сравнивать с европейскими странами, мы в нормальном состоянии. Эпоха бедности закончится тогда, когда все будут платить налоги, когда государство будет диджитализировано. Все это будет", - заверил он.