Кличко заявил о подготовке его партии к участию в парламентских выборах

В то же время мэр столицы заверил, что выдвигаться в президенты пока не собирается.

Партия мэра Киева Виталия Кличко "УДАР" готовится к участию в следующих парламентских выборах. Сейчас уже работает предвыборный штаб, заявил Кличко в интервью УП.

Вместе с тем он опроверг подготовку к президентской кампании.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы возродить наши ячейки во всех областях, чтобы принять участие в срочных или досрочных выборах в Верховную Раду. У нас парламентско-президентское государство, поэтому нам обязательно нужны представители в Верховной Раде, которые будут представлять нашу политическую силу", - заявил Кличко.

Виталий Кличко также подтвердил, что его консультирует американский политтехнолог Джордж Бирнбаум, который работал на конгрессных и сенатских выборах в Штатах, а также консультировал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Напомним, что на внеочередных парламентских выборах 2019 года партия "УДАР" выдвигала кандидатов только по мажоритарным округам. Съезд партии принял решение не выдвигать никого по спискам.