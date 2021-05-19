Министр по делам семьи ФРГ уходит в отставку из-за обвинений в плагиате

За последние годы несколько известных немецких политиков были вынуждены покинуть свои посты после обвинений в плагиате.

Немецкий министр по делам семьи Франциска Гиффай в среду, 19 мая, подала заявление об отставке на фоне проверки ее диссертации на плагиат.

Об этом сообщает DW.

"В последние дни возобновились дискуссии о моей диссертации 2010 года", - заявила Гиффай.

Проверка присвоения ей ученой степени была возобновлена в 2020 году, и тогда Гиффай заявила, что больше не будет использовать свой титул, независимо от результатов проверки. Сам университет, пояснила министр, дал ей время до начала июня этого года для разъяснений.

"Члены правительства, моя партия (Социал-демократическая партия Германии. - Ред.) и общественность имеют право на ясность по этому вопросу уже сейчас. Поэтому я решила просить канцлера об отставке с должности министра семьи, пенсионеров, женщин и молодежи", - заявила Гиффай.

Несмотря на прошение об отставке, Гиффай продолжает настаивать, что диссертация написана ею добросовестно.

За последние годы несколько известных немецких политиков были вынуждены покинуть свои посты после обвинений в плагиате при написании докторских диссертаций. Первым и наиболее известным в этом списке стал член партии Христианско-демократический союз (ХДС) Карл-Теодор цу Гуттенберг, который в 2011 году, то есть на время обнаружения плагиата, был министром обороны. Скандал с плагиатом поставил крест на его карьере, цу Гуттенберг уехал в США , где живет и сегодня.

В 2012 году из-за обвинений в плагиате при написании диссертации ушла в отставку федеральный министр образования Аннете Шаван, тоже член партии ХДС. Она попыталась вернуть титул доктора наук через суд, но в конце концов отказалась от дальнейшей борьбы.

Проверяли на плагиат и диссертацию бывшего министра обороны ФРГ, сейчас возглавляющего Еврокомиссию, Урсулы фон дер Ляйен. Свою научную работу фон дер Ляйен защитила в 1990 году. После того, как ее стали обвинять в плагиате, фон дер Ляйен сама попросила высшее учебное заведение проверить ее научную работу. В 2016 году сенат Медицинской высшей школы Ганновера большинством голосов подтвердил сохранение ученой степени доктора наук за ней.

Напомним, в прошлом году в Украине после появления информации о кандидатуре Сергея Шкарлета на должность министра образования, на сайте ошибок и фальсификаций в научных исследованиях опубликовали информацию о плагиате в его монографии.

Шкарлет отрицал, что плагиатил чужие работы, а в интервью LB.ua заявил, что в его тексте "есть квадратные скобочки".

17 декабря 2020 года Шкарлет был назначен министром образования и науки минимальным количеством голосов - 226. Источники LB.ua в "Слуге народа" сообщили, что буквально незадолго до голосования достаточного количества голосов за назначение не было, однако после этого был звонок от президента.