Минстратегпром изучает возможность изготовления в Украине датских кораблей для ВМС

Дания готова поделиться технологиями.

Минстратегпром изучает возможность изготовления в Украине датских кораблей для ВМС
Фото: facebook.com/dmitriy.voloshenkov

Министерство стратегических отраслей промышленности изучает возможность изготовления в Украине датских кораблей для Военно-морских сил.

Об этом сообщается на сайте министерства по итогам встречи с послом Дании Оле Егбергом Миккельсеном, военным атташе Феликсом Еббестадом и представителями датских судостроительных компаний OMT, SH Defense и Terma. Она состоялась 17 мая.

"Датская сторона презентовала возможности собственных компаний, в частности, по строительству патрульных кораблей нескольких классов, а также потенциальную модель двустороннего сотрудничества. Предложенная датчанами модель включает в себя трансфер технологий по созданию и обновлению производственных мощностей в Украине и производство новых современных кораблей по стандартам НАТО", - говорится в сообщении.

По словам министра Олега Уруского, у Украины слишком небольшой флот, и она должна наращивать свои возможности на море.

Директор департамента Минстратегпрома Дмитрий Волошенков в фейсбуке уточнил, что речь идет о производстве патрульных кораблей типа "Кнуд Расмуссен", которые стоят на вооружении ВМС Дании с 2008 года.

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