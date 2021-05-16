Украина передала США список для получения военной помощи, - Кулеба

Украина передала США список самых экстренных нужд Вооруженных сил и рассчитывает на получение помощи.

Об этом в интервью Deutsche Welle заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы передали США список самых экстренных потребностей украинской армии. Некоторые позиции из этого списка выполнить легче, другие труднее. Мы не рассчитываем получить все и сразу, но мы добиваемся прогресса по этим позициям, которые можно получить на данный момент. Я не сомневаюсь, что мы получим определенное количество позиций из этого списка. И это не требует соответствующих затрат. Этот вопрос кооперации, технических деталей", - сказал Кулеба.

"Мы не ожидаем прибытия иностранных войск, чтобы помочь нам. Но мы ожидаем от наших партнеров обеспечения Украины той поддержкой, которую они могут предложить, чтобы помочь нам выстоять в этом конфликте за нашу страну", - добавил министр.

Напомним, 27 апреля стало известно, что Соединенные Штаты оказали Министерству обороны Украины помощь на 7,85 млн долларов.