В Сейме Латвии депутаты создали группу для поддержки Крымской платформы

Латвийцы поддерживают восстановление территориальной целостности Украины.

В Сейме Латвии была создана депутатская группа для поддержки Крымской платформы.

Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.

Группа создана "для поддержки Украины в ее усилиях по деоккупации Крыма и восстановлении территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".

Фото: facebook.com/edzhaparova

Джапарова поблагодарила латвийских партнеров за поддержку Украины, в частности, председателя комитета по иностранным делам Рихарда Колси.

Напомним, по замыслу украинских властей "Крымская платформа" должна стать площадкой, которая сплотит международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа. Свое участие в нем подтвердили, в частности, президент Латвийской Республики Эгилс Левитс, президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Польши Анджей Дуда.

Украинский Крым находится под роSSийской оккупацией с февраля 2014 года.

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