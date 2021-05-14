Суд в Одессе возобновил рассмотрение апелляции на приговор Стерненко

Заседание должно было состояться еще в прошлом месяце, но было отложено.

Одесский апелляционный суд возобновил рассмотрение жалобы на приговор активисту Сергею Стерненко, осужденному по обвинению в похищении человека. Стерненко лишили свободы на семь лет и три месяца и конфисковали половину имущества.

На странице Стерненко в Facebook указано, что прокуроры пришли с новым ходатайством о приобщении еще новых документов к делу.

"Это они делали и на прошлом заседании. Полный трэш. Суд удовлетворил ходатайство прокуроров", - говорится в заметке.

Заседание должно было состояться еще в прошлом месяце, но было отложено. Сторона защиты считает, что таким образом умышленно затягивается дело.

Рассмотрение апелляционной жалобы было запущено 16 апреля. По мнению адвокатов, судья Приморского райсуда Виктор Попревич в приговоре сознательно пошел на существенное нарушение процессуального закона, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам. Зато принял во внимание противоречивые и недопустимые доказательства, необоснованно отбросив большинство доказательств защиты.

Подробнее о том, как проходил первое рассмотрение апелляции, читайте в материале LB.ua.

На следующем заседании 23 апреля прокуроры в деле Стерненко ходатайствовали об исследовании новых доказательств. Судья удовлетворил ходатайство, хотя адвокаты утверждали, что документы, которые просила присоединить прокуратура - это доказательства законности получения доказательств, поэтому их нельзя привлекать.

Напомним, что 23 февраля Приморский районный суд Одессы вынес приговор активисту Сергею Стерненко в деле по обвинению в похищении в 2015 году человека - Сергея Щербича. Стерненко лишили свободы на семь лет и три месяца и признали виновным по всем статьям. Это незаконное хранение оружия, похищение человека (освободили от наказания по сроку давности), нападение с целью завладения чужим имуществом. Аналогичный приговор получил и соратник Стерненко Руслан Демчук.

Речь идет о о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одесской области от пророSSийской партии "Родина" Сергея Щербича. Он заявил, что его похитили и пытали, требуя от него отказаться от еще неполученного депутатского мандата.

После приговора Стерненко и Демчук находились под стражей, пока 9 апреля Одесский апелляционный суд не смягчил меры пресечения и не отправил их под домашний арест.