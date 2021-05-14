НАПК начало расследование возможного конфликта интересов при назначении Витренко главой "Нафтогаза"

Агентство просит предоставить копию контракта, заключенного с Витренко.

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало расследовать возможный конфликт интересов при замене главы правления НАК "Нафтогаз Украины" с Андрея Коболева на Юрия Витренко.

Об этом LB.ua стало известно из запроса НАПК в адрес НАК.

"НАПК в соответствии с п.6 ст. 11 закона "О предотвращении коррупции" осуществляет мониторинг и контроль за выполнением актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов в деятельности бывшего и.о. Министра энергетики Юрия Витренко, а также контроль за соблюдением им ограничений по предупреждению коррупции", - говорится в обращении.

Отмечается, что в рамках этих мероприятий возникла необходимость в получении информации, находящейся в распоряжении НАК "Нафтогаз". В частности, НАПК просит предоставить копию контракта, заключенного с Витренко.

Напомним, что в начале мая независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" ответили на предложение Кабинета министров остаться работать до избрания нового состава и заявили о конфликте интересов.

В документе отмечается, что действующему составу совета будет трудно работать с новым главой правления Юрием Витренко, у которого после критики работы совета возник конфликт интересов. Кроме этого, члены совета считают, что назначение Витренко было проведено с нарушением закона "О предотвращении коррупции".

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