НАПК начало расследование возможного конфликта интересов при назначении Витренко главой "Нафтогаза"
Агентство просит предоставить копию контракта, заключенного с Витренко.
Национальное агентство по предупреждению коррупции начало расследовать возможный конфликт интересов при замене главы правления НАК "Нафтогаз Украины" с Андрея Коболева на Юрия Витренко.
Об этом LB.ua стало известно из запроса НАПК в адрес НАК.
"НАПК в соответствии с п.6 ст. 11 закона "О предотвращении коррупции" осуществляет мониторинг и контроль за выполнением актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов в деятельности бывшего и.о. Министра энергетики Юрия Витренко, а также контроль за соблюдением им ограничений по предупреждению коррупции", - говорится в обращении.
Отмечается, что в рамках этих мероприятий возникла необходимость в получении информации, находящейся в распоряжении НАК "Нафтогаз". В частности, НАПК просит предоставить копию контракта, заключенного с Витренко.
Напомним, что в начале мая независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" ответили на предложение Кабинета министров остаться работать до избрания нового состава и заявили о конфликте интересов.
В документе отмечается, что действующему составу совета будет трудно работать с новым главой правления Юрием Витренко, у которого после критики работы совета возник конфликт интересов. Кроме этого, члены совета считают, что назначение Витренко было проведено с нарушением закона "О предотвращении коррупции".