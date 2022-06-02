Politico: Американская помощь Украине может стать жертвой бюрократического конфликта между Пентагоном и Конгресом

Пентагону и так было тяжело удовлетворить требования Конгресса по надзору над военными расходами. А потом американский парламент выделил дополнительные 40 миллиардов долларов на помощь Украине.

На Капитолийском холме растет обеспокоенность способностью администрации Джо Байдена должным образом вести учет беспрецедентного потока денег, а также отслеживать американское оружие, направляющееся в Украину для обороны от РоSSии. Об этом пишет Politico , добавляя, что американское Минобороны оказалось под растущим давлением проверок со стороны обеих партий в Конгрессе.

Некоторые конгрессмены уже предостерегают администрацию Байдена, что следующий пакет помощи Украины может лишиться поддержки в парламенте, на которую опирались все предыдущие усилия. Ключевым барометром будет то, как Пентагон будет вести учет выделенных средств, что до сих пор он делал не очень хорошо даже в других областях, спровоцировав проверки со стороны комитетов Конгресса.

Сенатор Элизабет Уорен (демократ), входящая в Комитет по вооруженным силам, сказала Politico, что учет уже выделенных средств будет «чрезвычайно важным для уже имеющихся и будущих запросов о финансировании».

«Правительство США отправляет гуманитарную, экономическую и военную помощь на миллиарды долларов, чтобы помочь украинскому народу преодолеть жестокую путинскую войну. И американский народ ожидает строгого надзора со стороны Конгресса, а также полной отчетности от Департамента обороны», – сказала она.