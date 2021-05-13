Белорусского барабанщика Санчука, который играл на протестах, осудили на 6 лет

Музыканта и его коллег - группу барабанщиков "Требуем разойтись" - задержали еще в ноябре.

Белорусского барабанщика Санчука, который играл на протестах, осудили на 6 лет
Олексій Санчук
Фото: соцмережі

Суд Московского района Минска приговорил к шести годам лишения свободы в условиях усиленного режима барабанщика-любителя Алексея Санчука, который играл на акциях протеста в стране после президентских выборов.

Именно такое наказание просил для него прокурор, сообщает правозащитный центр "Весна".

Музыканта и его коллег - группу барабанщиков "Требуем разойтись" - задержали в ноябре. После 15-суточного ареста он так и не вышел на свободу. На "покаянном видео" ОНТ Алексей после задержания сказал только: "Я учил ритм". По словам других задержанных музыкантов, во время задержания сотрудники ГУБОПиКа били Алексея и требовали пароль от телефона. Сам Алексей на суде заявлял о моральном давлении.

Суд, который длился почти месяц, признал его виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, обучении лиц для участия в массовых беспорядках и подготовке к участию в массовых беспорядках. Санчук признал себя виновным только по первым двум статьям.

Напомним, с августа 2020 года в Минске и других крупных белорусских городах продолжаются протесты из-за объявленных результатов президентских выборов. По официальным данным, победу с большим отрывом одержал Александр Лукашенко. Протестующие не согласны с этими результатами и требуют нового, свободного голосования.

Страны Евросоюза, а также Великобритания, США, Канада и Украина не признали легитимность Лукашенко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Донбассе погиб 37-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" из Кривого РогаНа Донбассе погиб 37-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" из Кривого Рога
В Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагамиВ Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагами
В Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части телаВ Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части тела
В украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человекВ украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человек
Главу ОТГ от "Слуги народа" задержали по подозрению в вымогательстве 2,6 млн гривенГлаву ОТГ от "Слуги народа" задержали по подозрению в вымогательстве 2,6 млн гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Студент, который облил краской памятник Бандере во Львове, получил приговорСтудент, который облил краской памятник Бандере во Львове, получил приговор
В Бразилии за хранение наркотиков арестовали боевика Лусварги, который воевал против Украины на ДонбассеВ Бразилии за хранение наркотиков арестовали боевика Лусварги, который воевал против Украины на Донбассе
Аваков назвал преждевременным подозрение ветерану АТО, который смертельно ранил нападавшего на его домАваков назвал преждевременным подозрение ветерану АТО, который смертельно ранил нападавшего на его дом
В Италии задержали бывшего полицейского, который воевал на Донбассе против ВСУВ Италии задержали бывшего полицейского, который воевал на Донбассе против ВСУ
Полиция задержала мужчину, который говорил, что станет министром вместо АваковаПолиция задержала мужчину, который говорил, что станет министром вместо Авакова
КГГА предоставила охранный статус особняку, который Киевсовет разрешил снестиКГГА предоставила охранный статус особняку, который Киевсовет разрешил снести
Глава "Слуги народа" призвал исключить из фракции депутата, который ездил к ЛукашенкоГлава "Слуги народа" призвал исключить из фракции депутата, который ездил к Лукашенко
ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму мужчины, который "собирал секретные данные для Минобороны Украины"ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму мужчины, который "собирал секретные данные для Минобороны Украины"
Рожкова и Сологуб выиграли в ОАСК дела против Совета НБУРожкова и Сологуб выиграли в ОАСК дела против Совета НБУ
Любченко выиграл конкурс на должность главы Налоговой и получил 5-летний контрактЛюбченко выиграл конкурс на должность главы Налоговой и получил 5-летний контракт
Последние новости
Подгружаем последние новости