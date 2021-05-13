Белорусского барабанщика Санчука, который играл на протестах, осудили на 6 лет

Музыканта и его коллег - группу барабанщиков "Требуем разойтись" - задержали еще в ноябре.

Суд Московского района Минска приговорил к шести годам лишения свободы в условиях усиленного режима барабанщика-любителя Алексея Санчука, который играл на акциях протеста в стране после президентских выборов.

Именно такое наказание просил для него прокурор, сообщает правозащитный центр "Весна".

Музыканта и его коллег - группу барабанщиков "Требуем разойтись" - задержали в ноябре. После 15-суточного ареста он так и не вышел на свободу. На "покаянном видео" ОНТ Алексей после задержания сказал только: "Я учил ритм". По словам других задержанных музыкантов, во время задержания сотрудники ГУБОПиКа били Алексея и требовали пароль от телефона. Сам Алексей на суде заявлял о моральном давлении.

Суд, который длился почти месяц, признал его виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, обучении лиц для участия в массовых беспорядках и подготовке к участию в массовых беспорядках. Санчук признал себя виновным только по первым двум статьям.

Напомним, с августа 2020 года в Минске и других крупных белорусских городах продолжаются протесты из-за объявленных результатов президентских выборов. По официальным данным, победу с большим отрывом одержал Александр Лукашенко. Протестующие не согласны с этими результатами и требуют нового, свободного голосования.