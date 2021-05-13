В Украину с визитом прибыл министр финансов Франции
Ле Мэр и премьер-министр Денис Шмыгаль подпишут ряд межправительственных соглашений.
Міністр економіки Франції Брюно ле Мер
Фото: lesechos.fr
Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр прибыл с первым официальным визитом в Украину.
Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
"Очень рад приветствовать Министра финансов Брюно Ле Мэра, прибывшего с первым официальным визитом в Украину в качестве сопредседателя смешанной украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Эта важная сессия будет способствовать еще большему укреплению двусторонних отношений", - написал он в Twitter.
Как сообщили в посольстве Франции в Украине, Ле Мэр будет находиться в Киеве "для укрепления и углубления двусторонних экономических отношений и подписания четырех межправительственных соглашений".
Ле Мэр проведет встречи с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром финансов Сергеем Марченко, мэром Киева Виталием Кличко. Также Ле Мэр и премьер-министр Денис Шмыгаль подпишут межправительственные соглашения.