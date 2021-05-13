В Украину с визитом прибыл министр финансов Франции

Ле Мэр и премьер-министр Денис Шмыгаль подпишут ряд межправительственных соглашений.

В Украину с визитом прибыл министр финансов Франции
Міністр економіки Франції Брюно ле Мер
Фото: lesechos.fr

Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр прибыл с первым официальным визитом в Украину.

Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Очень рад приветствовать Министра финансов Брюно Ле Мэра, прибывшего с первым официальным визитом в Украину в качестве сопредседателя смешанной украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Эта важная сессия будет способствовать еще большему укреплению двусторонних отношений", - написал он в Twitter.

Как сообщили в посольстве Франции в Украине, Ле Мэр будет находиться в Киеве "для укрепления и углубления двусторонних экономических отношений и подписания четырех межправительственных соглашений".

Ле Мэр проведет встречи с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром финансов Сергеем Марченко, мэром Киева Виталием Кличко. Также Ле Мэр и премьер-министр Денис Шмыгаль подпишут межправительственные соглашения.

Tr?s heureux d'accueillir le Ministre des Finances @BrunoLeMaire pour sa premi?re visite officielle en #Ukraine en tant que co-President de la Commission mixte ????. Cette ?ch?ance importante doit renforcer encore notre relation bilat?rale. Bienvenue en ?? @Economie_Gouv pic.twitter.com/NhC6E0C6JH

— Etienne de Poncins (@EdePoncins) May 12, 2021

Напомним, в январе сообщалось, что посольство готовит визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину.

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