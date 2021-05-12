В роSSийском Следкоме заявили, что житель Симферополя стрелял по сотрудникам ФСБ, возбуждено дело

Вчера в селе Дубки под Симферополем роSSийские силовики во время незаконного обыска убили человека.

В роSSийском Следкоме заявили, что житель Симферополя стрелял по сотрудникам ФСБ, возбуждено дело
Фото: Кримська солідарність

В управлении роSSийского Следственного комитета по Крыму и Севастополю официально подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Симферополя, подозреваемого в "посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

Ранее об этом сообщали роSSийские СМИ со ссылкой на ФСБ, пишет Крим.Реалії.

Как сказано в сообщении ведомства, мужчина якобы стрелял по сотрудникам ФСБ, которые выполняли "оперативное задание". При этом отмечается, что "в результате противоправной деятельности гражданина каких-либо повреждений сотрудники УФСБ не получили".

Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено по статье 317 Уголовного кодекса РоSSии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, или пожизненным лишением свободы. Имени и фамилии подозреваемого, как и других подробностей произошедшего, в Следкоме не сообщили.

11 мая роSSийские СМИ со ссылкой на управление роSSийской ФСБ в Крыму сообщали о "ликвидации" под Симферополем "объявленного в розыск члена международных террористических организаций".

Утром 11 мая активисты сообщили об обыске в доме жителя села Заветное Советского района в Крыму Аюба Рахимова. Жену Рахимова Сахибу Бурханову после обыска в ее доме доставили в управление роSSийского Следкома по Крыму и Севастополю.

Позже в общественном объединении "Крымская солидарность" сообщили, что под Симферополем в селе Дубки начался еще один обыск в одном из домов. Предполагалось, что там находился Аюб Рахимов. Как сообщали глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, а также правозащитница и активистка "Крымской солидарности" Лутфие Зудиева, во время обыска в Дубках был застрелен гражданин Узбекистана, Наби (Аюб) Рахимов, который проживает в Крыму.

Также сообщалось, что после обыска в Дубках силовики увезли в Следственный комитет РоSSии владельца дома, в котором был убит Аюб Рахимов, Сейдамета Гафарова.

В Прокуратуре АРК и Севастополя сообщили, что принимают меры для установления обстоятельств убийства гражданина Узбекистана Аюба (Наби) Рахимова в селе Дубки под Симферополем. Прокуратура АРК также открыла уголовные производства в связи с обысками и задержаниями в Крыму 11 мая.

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