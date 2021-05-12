В Израиле палестинские ракеты попали в дома и автомобили, погибли пять человек

ХАМАС выпустил более 100 ракет в сторону Израиля.

В Израиле палестинские ракеты попали в дома и автомобили, погибли пять человек
Фото: Facebook Ізраїль в Україні

Более 850 ракет пересекли территорию Израиля после запуска из Газы, еще 200 упали в прибрежном анклаве, контролируемом палестинским движением ХАМАС. Несколько ракет попали в здания и машины в Израиле, в результате чего погибли пять человек, пишет Jerusalem Post. По разным данным, количество жертв может быть выше.

Арабо-израильские жители города неподалеку от Лоди - 52-летний Халил Авад и его 16-летняя дочь Надин погибли в результате прямого попадания ракеты в автомобиль утром в среду. Еще две женщины погибли в Ашкелоне вчера днем, а вечером одна женщина погибла от ракеты в Рисон ле-Цион.

Посольство Израиля в Украине в Facebook добавляет, что ночью ракетой был поражен автобус в Холоне.

Фото: facebook.com/IsraelinUkraine

"Одна женщина была убита, а более 11 израильтян получили ранения", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) генерал Хидаи Зильберман сказал, что обстрел центра Израиля начался после того, как ПВС атаковали и убили топ-руководство ХАМАС и палестинского Исламского джихада.

Сирены воздушной тревоги не стихали в Тель-Авиве и Беэр-Шеве всю ночь.

По данным министерства здравоохранения, в Газе погибли 35 палестинцев, в том числе 10 детей. Ранены более 200 человек.

В арабских общинах по всему Израилю начались беспорядки - радикально настроенные жители жгут авто и вступают в споры с полицией, пишет Associated Press.

Текущие бои между Израилем и ХАМАС являются наиболее интенсивными после войны 2014 года.

Новый этап эскалации между Палестиной и Израилем начался на фоне слушаний о принудительном выселении палестинцев из домов в Иерусалиме, а также в преддверии празднования Израилем Дня Иерусалима. И Палестина, и Израиль считают этот город своим.

В ночь с 9 на 10 мая состоялись митинги палестинцев против марша израильских националистов по случаю Дня Иерусалима. Во время митингов произошли столкновения с правоохранителями, затем из соображений безопасности для посещения закрыли Храмовую гору - священное место как для мусульман, так и для иудеев.

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