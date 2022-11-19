Нарешті вдома: з російського полону повернулися три українських морських піхотинця

З російського полону повернулися троє наших військових з окремого батальйону морської піхоти Військово-морських Сил України. Про це повідомили у ВМС.

«Звільненим військовослужбовцям була надана першочергова медична, психологічна допомога. Військово-Морські Сили України вкотре доводить, що лозунг «Своїх не полишаємо» для нас не просто слова. Командування ВМС України та морської піхоти вітають побратимів, які повернулися з полону», – зазначили у пресслужбі ВМСУ.