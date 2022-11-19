Нарешті вдома: з російського полону повернулися три українських морських піхотинця

Раніше вдалося врятувати з ворожого полону 1138 українців, інформує ZN.ua.

Нарешті вдома: з російського полону повернулися три українських морських піхотинця
© ВМС ЗС України / Facebook

З російського полону повернулися троє наших військових з окремого батальйону морської піхоти Військово-морських Сил України. Про це повідомили у ВМС.

«Звільненим військовослужбовцям була надана першочергова медична, психологічна допомога. Військово-Морські Сили України вкотре доводить, що лозунг «Своїх не полишаємо» для нас не просто слова. Командування ВМС України та морської піхоти вітають побратимів, які повернулися з полону», – зазначили у пресслужбі ВМСУ.





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