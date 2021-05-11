Зеленский утвердил годовую программу под эгидой Комиссии Украина - НАТО

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины утвердить годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина - НАТО на 2021 год с целью обеспечения выполнения приоритетных задач интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора.

Соответствующий указ №189/2021 "О годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2021 год" размещен на сайте главы государства.

Правительству поручено утвердить в 20-дневный срок меры по выполнению указанной годовой национальной программы, показатели эффективности ее выполнения и информирования об этом общественности.

Годовая национальная программа под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2021 год является системным документом, который содержит описание реформ, определяет стратегические цели и задачи, необходимые для обеспечения реализации закрепленного Конституцией Украины стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в НАТО.

Особое внимание в программе уделено вопросам углубления взаимодействия с НАТО в рамках полученного Украиной в 2020 году статуса партнера расширенных возможностей.

Кабинет Министров Украины осуществляет координацию деятельности центральных органов исполнительной власти и других государственных органов по разработке и выполнению программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО и ее решений.

Сама программа состоит из пяти разделов, предусматривающих проведение Украиной политических, экономических, военных, оборонных, ресурсных, правовых и в сфере безопасности мероприятий.

Полный текст годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2021 размещен на сайте президента.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 14 июня в Брюсселе состоится саммит НАТО на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса. В офисе президента надеются, что Украину пригласят участвовать в этой встрече.