Зеленский утвердил годовую программу под эгидой Комиссии Украина - НАТО

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленский утвердил годовую программу под эгидой Комиссии Украина - НАТО
Фото: euromaidanpress.com

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины утвердить годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина - НАТО на 2021 год с целью обеспечения выполнения приоритетных задач интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора.

Соответствующий указ №189/2021 "О годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2021 год" размещен на сайте главы государства.

Правительству поручено утвердить в 20-дневный срок меры по выполнению указанной годовой национальной программы, показатели эффективности ее выполнения и информирования об этом общественности.

Годовая национальная программа под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2021 год является системным документом, который содержит описание реформ, определяет стратегические цели и задачи, необходимые для обеспечения реализации закрепленного Конституцией Украины стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в НАТО.

Особое внимание в программе уделено вопросам углубления взаимодействия с НАТО в рамках полученного Украиной в 2020 году статуса партнера расширенных возможностей.

Кабинет Министров Украины осуществляет координацию деятельности центральных органов исполнительной власти и других государственных органов по разработке и выполнению программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО и ее решений.

Сама программа состоит из пяти разделов, предусматривающих проведение Украиной политических, экономических, военных, оборонных, ресурсных, правовых и в сфере безопасности мероприятий.

Полный текст годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2021 размещен на сайте президента.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 14 июня в Брюсселе состоится саммит НАТО на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса. В офисе президента надеются, что Украину пригласят участвовать в этой встрече.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагамиВ Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагами
На Донбассе погиб 37-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" из Кривого РогаНа Донбассе погиб 37-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" из Кривого Рога
РоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилииРоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилии
В Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на МайданеВ Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на Майдане
В украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человекВ украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человек
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский хочет развернуть в Украине производство иностранных вакцин от коронавирусаЗеленский хочет развернуть в Украине производство иностранных вакцин от коронавируса
Кулеба не ожидает предоставления Украине ПДЧ на саммите НАТО в июнеКулеба не ожидает предоставления Украине ПДЧ на саммите НАТО в июне
Зеленский анонсировал открытие университета кибербезопасностиЗеленский анонсировал открытие университета кибербезопасности
Зеленский надеется, что РоSSия не решится на полномасштабную войну с УкраинойЗеленский надеется, что РоSSия не решится на полномасштабную войну с Украиной
Завтра возобновят проведение форумов "Украина 30"Завтра возобновят проведение форумов "Украина 30"
Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне на площади Славы в КиевеЗеленский почтил память погибших во Второй мировой войне на площади Славы в Киеве
Украина отмечает День Победы над нацизмомУкраина отмечает День Победы над нацизмом
Зеленский предложил Вторую мировую войну называть Последней мировойЗеленский предложил Вторую мировую войну называть Последней мировой
Зеленский почтит в Луганской области память погибших во Второй мировой войнеЗеленский почтит в Луганской области память погибших во Второй мировой войне
Мезенцева: как позиция Украины будет представлена на саммите НАТО - неизвестноМезенцева: как позиция Украины будет представлена на саммите НАТО - неизвестно
Последние новости
Подгружаем последние новости