Апелляционный суд отменил решение ОАСК об отмене нового правописания

Можно и дальше учиться по правописанию 2019 года.

Шестой апелляционный административный суд во вторник, 11 мая, признал противоправным и отменил решение Окружного административного суда Киева об отмене нового правописания.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

"Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и отменил решение ОАСК об отмене нового правописания. То есть апелляция Кабинета Министров Украины по этому делу полностью удовлетворена. Поэтому, уважаемые ученики, студенты, абитуриенты, - можете и дальше учиться и готовиться к экзаменам по правописанию 2019 года. Его нормы были и остаются в силе", - цитирует Коломиец пресс-служба Минюста.

Напомним, 28 января 2021 года ОАСК отменил постановление Кабинета министров №437, которым в 2019 году была утверждена новая редакция Украинского правописания.

Истцами в этом деле выступили мать школьницы из Херсона и ОО "Правовое государство", главой которой является адвокат Ростислав Кравец. По мнению истцов, правительство, принимая изменения в правописании, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что "осложнит его изучение и грамотное использование".

Решение ОАСК не вступило в силу, поскольку было обжаловано в апелляционном порядке.

Новое правописание вступило в силу в июне 2019 года.