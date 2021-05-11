Зеленский хочет развернуть в Украине производство иностранных вакцин от коронавируса

Президент Украины надеется на решение об отказе от патентов.

Зеленский хочет развернуть в Украине производство иностранных вакцин от коронавируса
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы в Украине развернули производство иностранных вакцин от коронавируса.

Об этом он сказал на оперативном совещании по вопросам COVID-19 во вторник, 11 мая.

Зеленский считает, что Украина должна договориться о стратегическом партнерстве с производителями вакцин, "чтобы в Украине было расположено производство этих вакцин".

"Мы должны говорить о комплексном подходе и взаимодействии", - заявил Зеленский.

Президент Украины надеется, что на уровне Всемирной торговой организации будет принято решение о временном отказе от патентов на коронавирусные вакцины. Он сказал, что нужно обеспечить производственные мощности, чтобы начать разливать вакцину, как только будет принято решение об открытии публичного доступа к формуле вакцины от COVID-19.

Напомним, что ранее в Министерстве здравоохранения в связи с пандемией коронавирусной болезни заявили о планах восстановить собственное производство вакцин. По словам министра Максима Степанова, на это потребуется около трех лет.

Украина разрабатывает по меньшей мере две собственных вакцины от коронавирусной болезни, но ни одна из них не прошла даже доклиническую фазу.

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