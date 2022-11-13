В Маріуполі росіяни збираються масово вакцинувати українських дітей: батьки б’ють тривогу

У батьків вимагають дозволу на введення невідомих ліків, інформує ZN.ua.

В Маріуполі росіяни збираються масово вакцинувати українських дітей: батьки б’ють тривогу
Росіяни планують вакцинувати українських дітей
© pixabay/elchinator

В окуповані Маріуполь, Мангуш та Нікольське прибули російські лікарі та збирають з батьків дозволи на введення ліків дітям нібито з метою діагностики. Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

«В Маріуполь, Мангуш та Нікольське прибула окрема бригада окупантів в білих халатах лікарів для проведення заходів з діагностики дітей шкільного віку. Принаймні, так це звучить офіційно», - наголосив Андрющенко.

В той же час він наводить документи, які вимагають від батьків підписати росіяни. В них вказано «введення ліків».

«Велике занепокоєння в батьків в окупації викликали папери - згоду які вони мають надати. Якщо уважно подивитись на п. 3 та п.4 згоди то дійсно, з урахуванням росіян варто замислитись. Дивно, що це за діагностика шляхом введення ліків? Як діагностика може нанести шкоду здоров’ю, на яку батьки дають згоду?», - пише Андрющенко.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Росія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідкаРосія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідка
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Блок рекламы


Похожие новости
Британія навчила чергову партію українських військовослужбовців і передала їм спорядження на зимуБританія навчила чергову партію українських військовослужбовців і передала їм спорядження на зиму
У Маріуполі зафіксували збільшення кількості окупантів і військової техніки РФУ Маріуполі зафіксували збільшення кількості окупантів і військової техніки РФ
Росіяни знищили всю критичну інфраструктуру Херсона перед втечею – зв'язок, постачання води, тепла і світлаРосіяни знищили всю критичну інфраструктуру Херсона перед втечею – зв'язок, постачання води, тепла і світла
Українських біженців стало менше в Польщі, Німеччині та Франції і побільшало в Ірландії, Данії та на КіпріУкраїнських біженців стало менше в Польщі, Німеччині та Франції і побільшало в Ірландії, Данії та на Кіпрі
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Росіяни тримають жителів окупованої частини Запорозької області у інформаційному вакуумі – ФедоровРосіяни тримають жителів окупованої частини Запорозької області у інформаційному вакуумі – Федоров
Берлін розширює притулок для українських біженців у старому аеропортуБерлін розширює притулок для українських біженців у старому аеропорту
Росіяни відступають і шантажують техногенною катастрофою – ОК «Південь»Росіяни відступають і шантажують техногенною катастрофою – ОК «Південь»
СБУ затримала ДРГ, яка готувала вбивства українських командирів: фотоСБУ затримала ДРГ, яка готувала вбивства українських командирів: фото
Росіяни відбирають українські паспорти в жителів Запорізької області – ГенштабРосіяни відбирають українські паспорти в жителів Запорізької області – Генштаб
Последние новости
Подгружаем последние новости