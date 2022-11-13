В Маріуполі росіяни збираються масово вакцинувати українських дітей: батьки б’ють тривогу

В окуповані Маріуполь, Мангуш та Нікольське прибули російські лікарі та збирають з батьків дозволи на введення ліків дітям нібито з метою діагностики. Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

«В Маріуполь, Мангуш та Нікольське прибула окрема бригада окупантів в білих халатах лікарів для проведення заходів з діагностики дітей шкільного віку. Принаймні, так це звучить офіційно», - наголосив Андрющенко.

В той же час він наводить документи, які вимагають від батьків підписати росіяни. В них вказано «введення ліків».

«Велике занепокоєння в батьків в окупації викликали папери - згоду які вони мають надати. Якщо уважно подивитись на п. 3 та п.4 згоди то дійсно, з урахуванням росіян варто замислитись. Дивно, що це за діагностика шляхом введення ліків? Як діагностика може нанести шкоду здоров’ю, на яку батьки дають згоду?», - пише Андрющенко.