Суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в общинах на линии соприкосновения, - ОПОРА

Речь идет о выборах 25 октября 2020 года.

Суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в общинах на линии соприкосновения, - ОПОРА
Фото: Тарас Лівий

Шестой апелляционный административный суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в 18 общинах в Донецкой и Луганской областях, расположенных на линии соприкосновения.

Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает в Facebook сеть ОПОРА. Речь идет о первых выборах депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, которые должны были состояться 25 октября 2020 года.

Полный текст судебного решения, принятого 11 мая, ожидается через пять дней.

ЦИК по результатам выводов военно-гражданских администраций областей приняла постановление о невозможности проведения выборов ввиду угроз, вызванных войной.

Аналогичное решение по этим общинам было принято и в отношении проведения выборов в марте этого года.

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