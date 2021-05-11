Суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в общинах на линии соприкосновения, - ОПОРА
Речь идет о выборах 25 октября 2020 года.
Шестой апелляционный административный суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в 18 общинах в Донецкой и Луганской областях, расположенных на линии соприкосновения.
Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает в Facebook сеть ОПОРА. Речь идет о первых выборах депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, которые должны были состояться 25 октября 2020 года.
Полный текст судебного решения, принятого 11 мая, ожидается через пять дней.
ЦИК по результатам выводов военно-гражданских администраций областей приняла постановление о невозможности проведения выборов ввиду угроз, вызванных войной.
Аналогичное решение по этим общинам было принято и в отношении проведения выборов в марте этого года.