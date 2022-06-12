В южных областях оккупанты продолжают укреплять рубежи обороны вдоль линии фронта

В южных областях Украиныоккупанты осуществляют психологическое давление на население оккупированных территорий и продолжают укреплять рубежи обороны вдоль всей линии фронта, сообщает Оперативное командование "Юг".

"В нашей операционной зоне обстановка напряженная, динамичная, но подконтрольная силам обороны. Противник продолжает укрепление границ обороны вдоль линии столкновения и психологический прессинг на мирное население региона", — говорится в сообщении.

В оккупированных районах Херсонщины развернута программа празднования так называемого "дня россии" с торжествами и массовыми мероприятиями.

"В то же время, по имеющимся данным, оккупационные войска готовят провокационные обстрелы таких скоплений людей с последующим обвинением Вооруженных сил Украины", — подчеркивают в ОК.

Там отмечают, что коллаборанты также распространяют фейковую информацию о том, что в Херсоне очередь за паспортами РоSSии якобы достигает 4000 человек.

"На самом же деле, только более 20 сторонников оккупационных властей получили так называемые "билеты на бегство". Остальные херсонцы сознательно игнорируют принудительную паспортизацию рашистов", – уточняют в командовании.

Указано, что в течение ночи продолжались обстрелы Куцурубской и Березнеговатской громад Николаевщины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили вражескую самоходную артустановку, самоходное крупнокалиберное орудие артиллерии "Пион"и 11 рашистов.

"Корабельная группировка вражеского флота в составе четырех надводных кораблей, двух подлодок, снаряженных крылатыми ракетами, и четырех вдк, продолжает блокировать судоходство и терроризировать мирное население Украины угрозами ракетных ударов, не исключая и проведения десантной операции", — подчеркивают военные.