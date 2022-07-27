Росіяни сподіваються торгуватися долями військовополонених для послаблення санкцій — ОПОРА

І особливої уваги заслуговують тут долі захисників «Азовсталі», інформує ZN.ua.

Росіяни сподіваються торгуватися долями військовополонених для послаблення санкцій — ОПОРА
© Орест/Дмитро Козацький/АЗОВ

Російське «слідство» щодо українських військовополонених адресоване не лише Україні, а й іншим, іноземним державам. Завдяки цим судилищам окупанти не лише очікують на мобілізацію власного електорату навколо розправи над символами противника, як от захисники Азовсталі, а ще й сподіваються на деморалізацію українського суспільства, спровоковану неможливістю вплинути на долю своїх захисників, зазначають в своєму матеріалі «ОКУПОВАНІ. Як і навіщо Росія фабрикує докази проти України на захоплених територіях» аналітики громадянської мережі «ОПОРА» Олександр Клюжев та Анатолій Бондарчук.

Так, слідчі Путіна «перевіряють» українських військовослужбовців на «причетність» до справ, які вони порушили на Донеччині та Луганщині. Матеріали для обвинувачення передають так званим правоохоронним органам «Л/ДНР», які скасували мораторій на виконання смертних вироків. Ці так звані суди окупаційних адміністрацій уже засудили трьох добровольців, що мають або раніше мали іноземне громадянство, до смертної кари. Зараз ці «справи» на так званій апеляції, під час якої лідери окупаційних адміністрацій вимагають від іноземних країн вийти з ними на контакт.

Окремим треком, ідеологічним та шантажистським, є анонсовані псевдосуди над військовослужбовцями полку «Азов» та іншими захисниками «Азовсталі». Тому аналітики підкреслюють, що політичне керівництво України вже зараз має продумати як реагувати на російську операцію проти захисників «Азовсталі», щоб допомогти їм і не допустити дестабілізації всередині країни.

«Сигнал росіян дуже простий — примусити цивілізований світ вести з ними переговори на тлі загрози екзекуції військовополонених. Є й окупантський запал примусити лідерів іноземних держав вийти на діалог і з визнаними РФ «республіками», лідери яких прямо погрожують смертною карою військовополоненим. Крім того, росіяни сподіваються торгуватися долями бранців для послаблення санкцій. Для них військовополонені — товар, і власної причетності до страшних погроз вони навіть не приховують, передаючи свої «матеріали» окупаційним адміністраціям. Для нас — це долі наших людей і щоденні страждання їхніх родин», - підкреслюють автори.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни, ЗСУ все ближче: нова порція фотожаб на удар по Антонівському мостуРосіяни, ЗСУ все ближче: нова порція фотожаб на удар по Антонівському мосту
Росія знайшла спосіб дискредитувати міжнародний трибунал щодо її нападу на Україну — ОПОРАРосія знайшла спосіб дискредитувати міжнародний трибунал щодо її нападу на Україну — ОПОРА
Росіяни анонсували хімічну атаку на Слов’янськРосіяни анонсували хімічну атаку на Слов’янськ
Росіяни намагалися відновити втрачені позиції на Херсонщині, але зазнали втрат і відійшли – ОК «Південь»Росіяни намагалися відновити втрачені позиції на Херсонщині, але зазнали втрат і відійшли – ОК «Південь»
Росіяни нарили окопів та облаштували вогневі позиції на території Запорізької АЕС – міський головаРосіяни нарили окопів та облаштували вогневі позиції на території Запорізької АЕС – міський голова
Нова ціль для ЗСУ: на Херсонщині росіяни будують переправу біля Дар’ївського мостуНова ціль для ЗСУ: на Херсонщині росіяни будують переправу біля Дар’ївського мосту
У чугуївському будинку культури, куди поцілили росіяни, перебували мирні мешканціУ чугуївському будинку культури, куди поцілили росіяни, перебували мирні мешканці
Росіяни розбомбили школу та будинок культури, де ховалися люди: кадри масштабних руйнувань на ХарківщиніРосіяни розбомбили школу та будинок культури, де ховалися люди: кадри масштабних руйнувань на Харківщині
Аналітик ISW розповів, чи зможуть росіяни захопити Слов’янськ і КраматорськАналітик ISW розповів, чи зможуть росіяни захопити Слов’янськ і Краматорськ
В Офісі генпрокурора розповіли, скільки злочинів скоїли росіяни в Україні від початку повномасштабної війниВ Офісі генпрокурора розповіли, скільки злочинів скоїли росіяни в Україні від початку повномасштабної війни
Последние новости
Подгружаем последние новости