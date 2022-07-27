Росіяни сподіваються торгуватися долями військовополонених для послаблення санкцій — ОПОРА
І особливої уваги заслуговують тут долі захисників «Азовсталі», інформує
Російське «слідство» щодо українських військовополонених адресоване не лише Україні, а й іншим, іноземним державам. Завдяки цим судилищам окупанти не лише очікують на мобілізацію власного електорату навколо розправи над символами противника, як от захисники Азовсталі, а ще й сподіваються на деморалізацію українського суспільства, спровоковану неможливістю вплинути на долю своїх захисників, зазначають в своєму матеріалі «ОКУПОВАНІ. Як і навіщо Росія фабрикує докази проти України на захоплених територіях» аналітики громадянської мережі «ОПОРА» Олександр Клюжев та Анатолій Бондарчук.
Так, слідчі Путіна «перевіряють» українських військовослужбовців на «причетність» до справ, які вони порушили на Донеччині та Луганщині. Матеріали для обвинувачення передають так званим правоохоронним органам «Л/ДНР», які скасували мораторій на виконання смертних вироків. Ці так звані суди окупаційних адміністрацій уже засудили трьох добровольців, що мають або раніше мали іноземне громадянство, до смертної кари. Зараз ці «справи» на так званій апеляції, під час якої лідери окупаційних адміністрацій вимагають від іноземних країн вийти з ними на контакт.
Окремим треком, ідеологічним та шантажистським, є анонсовані псевдосуди над військовослужбовцями полку «Азов» та іншими захисниками «Азовсталі». Тому аналітики підкреслюють, що політичне керівництво України вже зараз має продумати як реагувати на російську операцію проти захисників «Азовсталі», щоб допомогти їм і не допустити дестабілізації всередині країни.
«Сигнал росіян дуже простий — примусити цивілізований світ вести з ними переговори на тлі загрози екзекуції військовополонених. Є й окупантський запал примусити лідерів іноземних держав вийти на діалог і з визнаними РФ «республіками», лідери яких прямо погрожують смертною карою військовополоненим. Крім того, росіяни сподіваються торгуватися долями бранців для послаблення санкцій. Для них військовополонені — товар, і власної причетності до страшних погроз вони навіть не приховують, передаючи свої «матеріали» окупаційним адміністраціям. Для нас — це долі наших людей і щоденні страждання їхніх родин», - підкреслюють автори.