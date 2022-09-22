Окупанти викрали зі шкіл Луганщини близько 22 тисяч підручників з історії України – «Опора»
На захоплених українських землях окупаційна влада одразу анонсувала перехід на російські освітні програми. Паралельно розпочалося вилучення зі шкільних і храмових бібліотек українських книжок, зокрема підручників з історії України, інформує
Зі шкіл Луганської області окупанти вилучили і вивезли в невідомому напрямку близько 22 тисяч підручників з історії України. Про це пише аналітик громадянської мережі «Опора» Анатолій Бондарчук у статті «ОКУПОВАНІ. Росіїзація української освіти на тимчасово окупованих територіях».
У Маріуполі окупанти пішли ще далі та спалили всі книжки з бібліотеки храму Петра Могили.
«Мета таких дій — сформувати нове сприйняття реальності та розуміння історії на окупованих територіях. Ця нова реальність базуватиметься не на правді, а на вигадках і фантазіях російської державної пропаганди», – пояснює автор статті.