Окупанти викрали зі шкіл Луганщини близько 22 тисяч підручників з історії України – «Опора»

На захоплених українських землях окупаційна влада одразу анонсувала перехід на російські освітні програми. Паралельно розпочалося вилучення зі шкільних і храмових бібліотек українських книжок, зокрема підручників з історії України, інформує ZN.ua.

Зі шкіл Луганської області окупанти вилучили і вивезли в невідомому напрямку близько 22 тисяч підручників з історії України. Про це пише аналітик громадянської мережі «Опора» Анатолій Бондарчук у статті «ОКУПОВАНІ. Росіїзація української освіти на тимчасово окупованих територіях».

У Маріуполі окупанти пішли ще далі та спалили всі книжки з бібліотеки храму Петра Могили.

«Мета таких дій — сформувати нове сприйняття реальності та розуміння історії на окупованих територіях. Ця нова реальність базуватиметься не на правді, а на вигадках і фантазіях російської державної пропаганди», – пояснює автор статті.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."
Латвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візамиЛатвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візами
У Вірменії влаштували мітинг із вимогою вийти з ОДКБ та встановити співпрацю з НАТОУ Вірменії влаштували мітинг із вимогою вийти з ОДКБ та встановити співпрацю з НАТО
Алла Пугачова вперше за сім місяців засудила війну в УкраїніАлла Пугачова вперше за сім місяців засудила війну в Україні
У важливого союзника росії величезні проблеми: вулиці у вогні, йде захоплення державних будівельУ важливого союзника росії величезні проблеми: вулиці у вогні, йде захоплення державних будівель
Блок рекламы


Похожие новости
Ексголова КСУ Тупицький не пам’ятає, через який пункт пропуску виїхав з УкраїниЕксголова КСУ Тупицький не пам’ятає, через який пункт пропуску виїхав з України
Саудівська Аравія готова виступити посередником у війні РФ проти УкраїниСаудівська Аравія готова виступити посередником у війні РФ проти України
Чоловікам-студентам іноземних ЗВО заборонили виїжджати з України через масову підробку документівЧоловікам-студентам іноземних ЗВО заборонили виїжджати з України через масову підробку документів
В Єврокомісії розповіли, що передбачає процес переговорів про вступ України в ЄСВ Єврокомісії розповіли, що передбачає процес переговорів про вступ України в ЄС
Європарламент підтримає входження України у внутрішній ринок ЄС — ЖовкваЄвропарламент підтримає входження України у внутрішній ринок ЄС — Жовква
Окупанти влаштували теракт у Мелітополі, щоб напередодні псевдореферендуму звинуватити в терорі Україну — мерОкупанти влаштували теракт у Мелітополі, щоб напередодні псевдореферендуму звинуватити в терорі Україну — мер
Гайдай: На окупованих територіях Луганщини мобілізація не часткова, забирають всіх чоловіків, яких можуть знайтиГайдай: На окупованих територіях Луганщини мобілізація не часткова, забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти
Загиблих можуть бути тисячі: прокурор назвав кількість тіл, які вже ексгумували в ІзюміЗагиблих можуть бути тисячі: прокурор назвав кількість тіл, які вже ексгумували в Ізюмі
Обмін полоненими: опубліковано список звільнених 215 захисників УкраїниОбмін полоненими: опубліковано список звільнених 215 захисників України
Окупанти примусово вивезли жителів із двох сіл Луганщини, щоб заховати там військову техніку — ГайдайОкупанти примусово вивезли жителів із двох сіл Луганщини, щоб заховати там військову техніку — Гайдай
Последние новости
Подгружаем последние новости