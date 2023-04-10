Україна без жодних умов передала Росії ще п’ятьох важкопоранених полонених

На територію держави-агресора також спрямували двох військовополонених мусульман у Рамадан.

Українська сторона, як і наприкінці березня, без жодних умов передала російській ще п’ятьох важкопоранених полонених окупантів, стан яких вдалося стабілізувати для транспортування. Київ вдруге провів репатріацію згідно з нормами Женевських конвенцій, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram, інформує ZN.ua .

Фото ілюстративне © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram

Там уточнили, що на територію країни-агресорки була спрямована, зокрема, єдина російська жінка, полонена в Україні.

Крім цього, наша держава передала в РФ двох військовополонених мусульман зі складу загарбників з нагоди священного для всіх мусульман місяця Рамадану. "Це було зроблено на підтвердження нашої пропозиції державі-агресорці обміняти мусульман "всіх на всіх" з обох сторін на знак поваги до культури і традицій", – зазначили в Штабі.

У повідомленні уточнили, що Росія утримує на своїй території та в тимчасово окупованих районах України значно більше поранених наших військовополонених, ніж було повернуто її солдатів у межах двох репатріацій. Важкопоранених українців ворог повинен негайно повернути без попередніх умов за Женевськими конвенціями.