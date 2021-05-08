США продолжат укреплять партнерство с Украиной в сфере безопасности - Госдеп

Соединенные Штаты подтверждают поддержку Украины на фоне роSSийской агрессии и выражают готовность усиливать партнерство в сфере безопасности и обороны.

Об этом заявила по результатам визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев заместитель спикера Госдепартамента США Джалин Портер, передает "Укринформ".

"В Киеве госсекретарь подтвердил нашу непоколебимую поддержку суверенитету Украины и ее территориальной целостности, особенно на фоне текущей роSSийской агрессии. Мы продолжим укреплять наше партнерство - партнерство в сфере безопасности - с Украиной, чтобы она могла защитить себя в условиях агрессии", - сообщила представитель Госдепа.

Портер подчеркнула, что США продолжат работать с Украиной "для достижения ней евроатлантических стремлений, чтобы все украинцы имели право на процветающее будущее". В то же время она напомнила о необходимости для Украины дальнейшего прогресса в проведении реформ, а также в борьбе с внутренними угрозами, которые создает коррупция.

Напомним, 22 апреля Минобороны РФ провело в оккупированном Крыму "межвидовые учения", на которые прибыл Шойгу. Он заявил о завершении военных учений в Южном и Западном военных округах РоSSии и отводе роSSийских войск в места их постоянной дислокации.

23 апреля Минобороны РФ заявило, что начало перекидывать войска в пункты постоянной дислокации.