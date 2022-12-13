«Путін сприйняв невизначеність ЄС щодо східних сусідів як запрошення до агресії»: Кулеба закликав модернізувати «Східне партнерство»

Він назвав три аспекти для модернізації.

«Путін сприйняв невизначеність ЄС щодо східних сусідів як запрошення до агресії»: Кулеба закликав модернізувати «Східне партнерство»
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У зв’язку із повномасштабним вторгненням російської армії в Україну програма Європейського Союзу «Східне партнерство», започаткована у 2009 році і спрямована на зміцнення стосунків ЄС з його східними сусідами має докорінно змінитися, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в онлайн-виступі на міністерській зустрічі «Східного партнерства».

Відзначивши успіхи «Східного партнерства», зокрема угоду про асоціацію для України, Грузії та Молдови, безвізовий режим для наших громадян, надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ в ЄС, а Грузії - європейської перспективи, Кулеба підкреслив наслідки того, що євроінтеграція України відбувається недостатньо швидко.

«У той час як одна країна регіону цілеспрямовано втілювала агресивну та антиєвропейську політику, стратегія ЄС мала бути зосереджена на тому, щоб зменшити сіру зону невизначеності на схід від свого кордону та інтегрувати ті країни, які прагнули захищати свій європейський вибір та ідентичність. Путін сприйняв невизначеність ЄС щодо східних сусідів як запрошення до агресії», - підкреслив глава МЗС України.

Кулеба наголосив, що «Східне Партнерство» потребує реформування, та запропонував три ключові принципи модернізації:

  • ініціатива має стати транзитним інструментом для тих країн, які зацікавлені у зміцненні політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС;
  • має надалі втілюватися інструмент «Глобальна Європа» з бюджетом у майже 80 мільярдів євро;
  • «Східне партнерство» має стати інструментом поглиблення секторальної співпраці з ЄС у галузях безпеки, міграції, енергетики, транспорту, протидії гібридним загрозам і дезінформації. При цьому ключовим компонентом має бути саме безпека.

Міністр наголосив, що попри повномасштабну війну Україна продовжує впроваджувати структурні реформи та налаштована виконати всі кроки, визначені Європейською комісією для початку переговорів про вступ.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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