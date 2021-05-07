Украина готова поделиться кислородом с Индией, - Шмыгаль

В стране ежесуточно подтверждают более 300 тысяч случаев ковида.

Украина готова поделиться кислородом с Индией, - Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что украинская власть поделится с Индией кислородом. Украина решила помочь с преодолением масштабной вспышки коронавируса в Индии.

Об этом шла речь в эфире программы "Право на власть", передает РБК-Украина.

"По вопросам Индии. Правительство Украины предложило поддержку правительству Индии. Как и все страны, мы обратились к Индии и спросили, какая помощь может быть предоставлена. Они отказались от всего, кроме кислорода. Сейчас технически отрабатываются эти вопросы", - сказал премьер.

На днях в Индии зафиксировали новый рекорд смертельных случаев от коронавируса. В стране ежесуточно подтверждают более 300 тысяч случаев. Эту вспышку связывают с новым штаммом коронавируса, который называют "индийским".

Из-за большого количества больных в Индии не хватает кислорода и препаратов, поэтому уже более 40 стран согласились ей помочь, в том числе - Соединенные Штаты и Великобритания.

Напомним, сегодня Индия установила новый антирекорд по количеству случаев ковида. Общее количество заболеваний за все время пандемии достигло 21 077 410 человек, из них 230 168 человек умерли.

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