Сербия будет платить гражданам за вакцинацию от коронавируса

Выплата составит около 850 гривен в эквиваленте.

Сербия будет платить гражданам за вакцинацию от коронавируса
Фото: rtvpink.com

Власти Сербии решила выплатить по 3000 динаров (около 850 гривен) каждому гражданину старше 16 лет, который до 31 мая получит хотя бы одну прививку от коронавируса.

Об этом в эфире местного телевидения рассказал президент страны Александар Вучич, пишет 021.rs.

"Поскольку мы не можем применять карательные дискриминационные меры к тем, кто не получит вакцину, мы думаем о том, как вознаградить тех, кто вакцинировался", - пояснил он.

Президент также рассказал, что люди, которые "из-за кого-то" инфицируются коронавирусом после вакцинации, будут иметь право на оплачиваемый отпуск в связи с болезнью, а невакцинированным лицам больничный не будет оплачиваться.

Президент Сербии надеется, что деньги и другие меры усилят мотивацию граждан к вакцинации. Вучич подчеркнул, что государство должно стимулировать вакцинацию населения, и похвалил компании, доплачивающие своим работникам за прививку.

Сам Вучич получил прививку от коронавируса в начале апреля, ему вкололи китайскую вакцину Sinopharm.

Напомним, что вакцинация в Сербии началась в декабре 2020 года. Там используют вакцины Pfizer/BioNtech, AstraZeneca/Oxford, Sinopharm и "Спутник V".

По данным Reuters, около трети семимиллионного населения Сербии уже привито. В стране зарегистрировано около 695 тысяч случаев коронавируса с начала пандемии, 6,5 тыс. человек умерли.

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