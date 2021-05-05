Сербия будет платить гражданам за вакцинацию от коронавируса

Власти Сербии решила выплатить по 3000 динаров (около 850 гривен) каждому гражданину старше 16 лет, который до 31 мая получит хотя бы одну прививку от коронавируса.

Об этом в эфире местного телевидения рассказал президент страны Александар Вучич, пишет 021.rs.

"Поскольку мы не можем применять карательные дискриминационные меры к тем, кто не получит вакцину, мы думаем о том, как вознаградить тех, кто вакцинировался", - пояснил он.

Президент также рассказал, что люди, которые "из-за кого-то" инфицируются коронавирусом после вакцинации, будут иметь право на оплачиваемый отпуск в связи с болезнью, а невакцинированным лицам больничный не будет оплачиваться.

Президент Сербии надеется, что деньги и другие меры усилят мотивацию граждан к вакцинации. Вучич подчеркнул, что государство должно стимулировать вакцинацию населения, и похвалил компании, доплачивающие своим работникам за прививку.

Сам Вучич получил прививку от коронавируса в начале апреля, ему вкололи китайскую вакцину Sinopharm.

Напомним, что вакцинация в Сербии началась в декабре 2020 года. Там используют вакцины Pfizer/BioNtech, AstraZeneca/Oxford, Sinopharm и "Спутник V".

По данным Reuters, около трети семимиллионного населения Сербии уже привито. В стране зарегистрировано около 695 тысяч случаев коронавируса с начала пандемии, 6,5 тыс. человек умерли.