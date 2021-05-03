США призвали расследовать убийства и преследования журналистов в Украине

"Мы призываем к осуществлению правосудия в отношении журналистов, таких, как Павел Шеремет, Георгий Гонгадзе, Вадим Комаров и других".

США призвали расследовать убийства и преследования журналистов в Украине
Фото: Макс Левин

Соединенные Штаты Америки призвали к осуществлению правосудия по делу Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других журналистов, пострадавших или погибших в результате преследований.

Об этом заявил в видеообращении пресс-атташе посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп.

"Очень легко забыть об исключительно важной роли, которую независимые СМИ играют, предоставляя общественности информацию, которая позволяет обществу бороться с коррупцией, сопротивляться нарушениям прав человека и делать осознанный выбор относительно судьбы своей страны", - сказал он.

Лангенкемп добавил, что США осуждают насилие в отношении журналистов и работников СМИ.

"Сегодня, во Всемирный день свободы прессы, Соединенные Штаты осуждают угрозы, преследования и насилие в отношении журналистов и работников средств массовой информации. Мы призываем к осуществлению правосудия в отношении журналистов, таких, как Павел Шеремет, Георгий Гонгадзе, Вадим Комаров и другие. Сегодня мы чтим их и принцип свободы прессы", - отметил пресс-атташе.

У #WorldPressFreedomDay ми чествуємо незалежні ЗМІ, які відіграють важливу роль у захисті демократії, надаючи надійну інформацію, яка допомагає громадянам боротися з корупцією, захищати права людини та протистояти дезінформації. pic.twitter.com/TKdyWh7Hzy

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 3, 2021

Напомним, в апреле прошлого года Украина впервые с 2009 года вошла в сотню стран по уровню свободы слова.

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