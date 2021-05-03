Дуда посетит саммит Крымской платформы в августе, - Зеленский
Президент Польши также примет участие в мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.
Фото: Офис президента
Президент Польши Анджей Дуда принял приглашение Владимира Зеленского посетить Киев, чтобы принять участие в учредительном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.
Об этом сообщил Зеленский в Twitter.
"Искренне рад, что президент Польши Дуда принял мое приглашение и в августе этого года посетит Киев - для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины", - написал он.
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что США точно примут участие в саммите "Крымской платформы" 23 августа. Он уверен, что большое количество других стран ждет официального заявления американцев, чтобы самим подтвердить собственное участие.
11 марта Совет национальной безопасности и обороны одобрил проект Стратегии деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма.
12 марта Кулеба пригласил все страны-члены ООН присоединиться к Крымской платформе. Президент Зеленский также предложил ЕС присоединиться к Крымской платформе новыми санкциями.