Дуда посетит саммит Крымской платформы в августе, - Зеленский

Президент Польши также примет участие в мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Президент Польши Анджей Дуда принял приглашение Владимира Зеленского посетить Киев , чтобы принять участие в учредительном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Об этом сообщил Зеленский в Twitter .

"Искренне рад, что президент Польши Дуда принял мое приглашение и в августе этого года посетит Киев - для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины", - написал он.

Щиро радий, що Президент ?? @AndrzejDuda прийняв моє запрошення і в серпні цього року відвідає Київ – для участі в саміті #КримськаПлатформа та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України ?? pic.twitter.com/ygoj2BAl2R — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 3, 2021

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что США точно примут участие в саммите "Крымской платформы" 23 августа. Он уверен, что большое количество других стран ждет официального заявления американцев, чтобы самим подтвердить собственное участие.

11 марта Совет национальной безопасности и обороны одобрил проект Стратегии деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма.