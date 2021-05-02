В Одессе прошел Марш защитников города

В мероприятии приняли участие около 700 человек.

Фото: Думская

В Одессе 2 мая состоялся Марш защитников города, приуроченный к событиям 2014 года. В акции приняли участие около 700 человек, преимущественно ветераны и представители патриотических сил, пишет "Думская".

Марш стартовал около 13 часов. На Дерибасовской улице между участниками и неизвестным мужчиной вспыхнул конфликт, но правоохранители быстро его решили.

Фото: Думская

Фото: Думская

В ходе мероприятия участники почтили минутой молчания погибших 2 мая 2014 года патриотов Андрея Бирюкова и Игоря Иванова. Представители духовенства провели молебен.

На перекрестке улиц Дерибасовской и Преображенской более 100 человек собрались, чтобы почтить память погибших евромайдановцев, пишет Укринформ.

"Впервые за семь лет пришли на место смертельных ранений представителей проукраинских активистов два священника УПЦ МП", - сообщил корреспондент.

Кроме того, цветы несли к импровизированному мемориалу погибших представителей пророSSийских сил.

Напомним, что для предупреждения провокаций полиция Одессы усилила меры безопасности.

2 мая 2014 года в Одессе состоялись массовые столкновения сторонников единства Украины и пророSSийских сепаратистов. В результате погибли 48 человек. 124 человека были травмированы, в числе которых - 21 правоохранитель. Больше всего жертв было на Куликовом поле.

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