В Одессе прошел Марш защитников города
В мероприятии приняли участие около 700 человек.
В Одессе 2 мая состоялся Марш защитников города, приуроченный к событиям 2014 года. В акции приняли участие около 700 человек, преимущественно ветераны и представители патриотических сил, пишет "Думская".
Марш стартовал около 13 часов. На Дерибасовской улице между участниками и неизвестным мужчиной вспыхнул конфликт, но правоохранители быстро его решили.
В ходе мероприятия участники почтили минутой молчания погибших 2 мая 2014 года патриотов Андрея Бирюкова и Игоря Иванова. Представители духовенства провели молебен.
На перекрестке улиц Дерибасовской и Преображенской более 100 человек собрались, чтобы почтить память погибших евромайдановцев, пишет Укринформ.
"Впервые за семь лет пришли на место смертельных ранений представителей проукраинских активистов два священника УПЦ МП", - сообщил корреспондент.
Кроме того, цветы несли к импровизированному мемориалу погибших представителей пророSSийских сил.
Напомним, что для предупреждения провокаций полиция Одессы усилила меры безопасности.
2 мая 2014 года в Одессе состоялись массовые столкновения сторонников единства Украины и пророSSийских сепаратистов. В результате погибли 48 человек. 124 человека были травмированы, в числе которых - 21 правоохранитель. Больше всего жертв было на Куликовом поле.