Полиция Одессы усилила охрану Куликового поля, утром грубых нарушений не зафиксировано

За ситуацией в городе следит ситуационный центр.

Полиция Одессы усилила охрану Куликового поля, утром грубых нарушений не зафиксировано
Фото: facebook/Artem Shevchenko

Полиция Одессы усилила охрану Соборной площади, Куликового поля и центральной части города. По состоянию на 11:30 грубых нарушений не зафиксировано, говорится в сообщении МВД.

Ситуационный центр также мониторит ситуацию на въездах и выездах из города.

"Также наряды правоохранителей выставлены у культовых сооружений, где проходят праздничные богослужения. Они проводят разъяснительную работу с людьми и следят за соблюдением норм действующего законодательства и карантинных требований. Непосредственно на Куликовом поле работу правоохранителей координируют первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, глава полиции региона Олег Бех и руководители других силовых структур", - добавили в МВД.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе состоялись массовые столкновения сторонников единства Украины и пророSSийских сепаратистов. В результате погибли 48 человек. 124 человека были травмированы, в числе которых - 21 правоохранитель. Больше всего жертв было на Куликовом поле.

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