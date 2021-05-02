Полиция Одессы усилила охрану Куликового поля, утром грубых нарушений не зафиксировано

Полиция Одессы усилила охрану Соборной площади, Куликового поля и центральной части города. По состоянию на 11:30 грубых нарушений не зафиксировано, говорится в сообщении МВД .

Ситуационный центр также мониторит ситуацию на въездах и выездах из города.

"Также наряды правоохранителей выставлены у культовых сооружений, где проходят праздничные богослужения. Они проводят разъяснительную работу с людьми и следят за соблюдением норм действующего законодательства и карантинных требований. Непосредственно на Куликовом поле работу правоохранителей координируют первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, глава полиции региона Олег Бех и руководители других силовых структур", - добавили в МВД .

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе состоялись массовые столкновения сторонников единства Украины и пророSSийских сепаратистов. В результате погибли 48 человек. 124 человека были травмированы, в числе которых - 21 правоохранитель. Больше всего жертв было на Куликовом поле.