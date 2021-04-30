Секретарь Совбеза фюрера РФ назвал Ивана Грозного жертвой "западной русофобии"
Патрушев считает, что царю создали плохой имидж, чтобы отвлечь внимание от инквизиции.
Секретарь Совета безопасности РоSSийской Федерации Николай Патрушев назвал московского царя Ивана Грозного жертвой "западной русофобии".
В интервью "Аргументам и фактам" он пожаловался, что на Западе царя почему-то называют "ужасным" (Terrible).
"Черная легенда о нем как о жестоком тиране начала входить в оборот еще при жизни царя с подачи западных хронистов, которые хотели отвлечь внимание европейцев от того, что творилось в их странах. Не нравилось им, что русский царь не признает их политическое и моральное лидерство. Потому что даже в те далекие времена Москва внимательно смотрела на Запад и видела, что там происходит. Резня по религиозным мотивам, инквизиция, охота на ведьм, ужасное колониальное порабощение народов и другие действия, о которых сейчас на Западе предпочитают не вспоминать", - сказал Патрушев.
По его мнению, просматривается "явная аналогия с нынешними временами".
"Русофобские практики остаются одними и теми же что сегодня, что сотни лет назад", - сказал Патрушев.
Напомним, что в 2016 году в Орле открыли первый в РоSSии памятник Ивану Грозному. Проведенный тогда социологический опрос показал, что 66% россиян знают его как первого царя, 35% - как убийцу собственного сына и 20% как безжалостного тирана.
Иван IV, прозванный Грозным, - первый царь Московии, правивший страной с 1547 года до смерти в 1584 году.