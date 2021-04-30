Секретарь Совета безопасности РоSSийской Федерации Николай Патрушев назвал московского царя Ивана Грозного жертвой "западной русофобии".

В интервью "Аргументам и фактам" он пожаловался, что на Западе царя почему-то называют "ужасным" (Terrible).

"Черная легенда о нем как о жестоком тиране начала входить в оборот еще при жизни царя с подачи западных хронистов, которые хотели отвлечь внимание европейцев от того, что творилось в их странах. Не нравилось им, что русский царь не признает их политическое и моральное лидерство. Потому что даже в те далекие времена Москва внимательно смотрела на Запад и видела, что там происходит. Резня по религиозным мотивам, инквизиция, охота на ведьм, ужасное колониальное порабощение народов и другие действия, о которых сейчас на Западе предпочитают не вспоминать", - сказал Патрушев.

По его мнению, просматривается "явная аналогия с нынешними временами".

"Русофобские практики остаются одними и теми же что сегодня, что сотни лет назад", - сказал Патрушев.

Напомним, что в 2016 году в Орле открыли первый в РоSSии памятник Ивану Грозному. Проведенный тогда социологический опрос показал, что 66% россиян знают его как первого царя, 35% - как убийцу собственного сына и 20% как безжалостного тирана.

Иван IV, прозванный Грозным, - первый царь Московии, правивший страной с 1547 года до смерти в 1584 году.