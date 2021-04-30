Витренко предложит некоторым экс-сотрудникам вернуться в "Нафтогаз"

Никто из действующего топ-менеджмента НАК пока не подал заявление об увольнении.

Витренко предложит некоторым экс-сотрудникам вернуться в "Нафтогаз"
Фото: naftogaz.com

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко предложит некоторым сотрудникам, которые ушли вместе с ним в течение 2020 года, вернуться в компанию.

Об этом он рассказал во время онлайн-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Буду предлагать (вернуться, - ред.) многим из своих коллег, работу которых я ценю", - сказал он.

По его словам, речь идет, в частности, об Олеге Диденко, который работал директором по проблемной задолженности и газораспределительным системам, и Александре Веденееве - экс-начальнике департамента рыночных исследований НАК. Витренко уточнил, что никто из действующего топ-менеджмента "Нафтогаза" пока не подал заявление об увольнении после его прихода.

"Пока руководители конструктивно работают, проводят соответствующие встречи. Это не значит, что никто из них не изменит своего мнения, но пока мне такие не известны", - отметил глава НАК.

Витренко также сообщил, что пока он не готов говорить об изменении текущей структуры и модели трансформации "Нафтогаза".

Напомним, Кабинет министров в рамках общего собрания акционеров НАК "Нафтогаз Украины" 28 апреля досрочно прекратил полномочия Андрея Коболева, освободив его от должности главы правления, избрал и назначил главой НАК Витренко с 29 апреля сроком на один год.

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