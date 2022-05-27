Путин готов вернуться к обмену пленными — канцлер Австрии

Президент РоSSии Владимир Путин готов активизировать процесс обмена военнопленными между Украиной и РФ . Об этом заявил канцлер Австрии Карл Негаммер после телефонного разговора с роSSийским президентом, сообщает Kurier .

Разговор с хозяином Кремля длился 45 минут. Она состоялась без видеозаписи только при присутствии переводчиков. Однако иногда их помощь была не нужна, ведь Путин владеет немецким и иногда не ожидал перевода, а отвечал сразу.

«Разговор был очень напряженным, очень серьезным», — подытожил Негаммер.

«Путин дал положительные сигналы, чтобы разрешить решение по экспорту украинского зерна через морские порты Черного моря. Я также доложу об этом Генеральному секретарю ООН , чтобы ООН могла использовать свою миссию, чтобы найти решение о продовольственной безопасности мира. Во-вторых, Путин заверил, что усилия по обмену пленными снова будут активизированы, он уверен, что такой обмен будет возможен в ближайшее время. В-третьих, Путин заверил, что у Международного комитета Красного Креста будет свободный доступ к украинским военнопленным, однако он также требует, чтобы этот доступ был предоставлен роSSийским военнопленным в Украине», — рассказал австрийский канцлер.

Негаммер подчеркнул, что «обмен пленными», который уже некоторое время не происходит между Украиной и РФ , должен возобновляться каждый раз, когда есть контакт с враждующими сторонами.

Канцлер напомнил Путину о «страдании войны» и снова настаивал на безопасной «гуманитарной помощи». Красный Крест должен иметь доступ к раненым с обеих сторон, подчеркнул он.