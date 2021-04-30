Полиция задержала мужчину, который говорил, что станет министром вместо Авакова

Он якобы требовал 220 тыс. долларов за место начальника ГУ НП в Киевской области.

Фото: npu.gov.ua

Национальная полиция задержала по подозрению в мошенничестве мужчину, который говорил, что в ближайшее время будет назначен на должность министра внутренних дел.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Он и еще одно неназванное лицо обещали за 220 тысяч долларов США "решить вопрос о назначении на должность начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области".

Задержанный говорил, что скоро возглавит МВД и сможет решать любые кадровые вопросы.

Решается вопрос о сообщении им подозрения по ч.2 ст.28 ч.4 ст.190 Уголовного кодекса и избрании меры пресечения.