Полиция задержала мужчину, который говорил, что станет министром вместо Авакова
Он якобы требовал 220 тыс. долларов за место начальника ГУ НП в Киевской области.
Национальная полиция задержала по подозрению в мошенничестве мужчину, который говорил, что в ближайшее время будет назначен на должность министра внутренних дел.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Он и еще одно неназванное лицо обещали за 220 тысяч долларов США "решить вопрос о назначении на должность начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области".
Задержанный говорил, что скоро возглавит МВД и сможет решать любые кадровые вопросы.
Решается вопрос о сообщении им подозрения по ч.2 ст.28 ч.4 ст.190 Уголовного кодекса и избрании меры пресечения.
Напомним, что министром внутренних дел Украины с 2014 года является Арсен Аваков. Он возглавлял МВД в первом Кабмине Яценюка, втором Кабмине Яценюка, кабмине Гройсмана, кабмине Гончарука и продолжает возглавлять МВД в Кабмине Шмыгаля.