Киевская и Николаевская области с 1 мая выйдут из "красной" зоны (обновлено)

С 1 мая "красными" останутся только семь регионов.

Киевская и Николаевская области с 1 мая выйдут из "красной" зоны (обновлено)
Фото: Кабмін / Youtube

Киевская и Николаевская области выходят из "красной" зоны.

Об этом на брифинге в пятницу сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сегодня Минздрав готовит представление в Государственную комиссию техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о выводе из "красного" уровня эпидемической опасности еще двух областей. Это Киевская и Николаевская области", - сказал он.

С 1 мая в "красной" зоне останутся только семь регионов. Ни в одном из них больше нет дефицита коек с кислородом.

После брифинга Ляшко состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором было принято решение отменить "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Николаевской областей с 00:00 1 мая 2021 года.

Области официально переходят в базовую "желтую" зону эпидемии.

Напомним, что "красную" зону в Киевской области ввели с 24 марта, а в Николаевской - с 27 марта.

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