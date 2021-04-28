Дела Майдана: ГБР завершило следствие в отношении трех сотрудников МВД

Двух действующих и одного бывшего силовика подозревают в содействии в вооружении правоохранителей роSSийскими гранатами.

Дела Майдана: ГБР завершило следствие в отношении трех сотрудников МВД
Фото: Макс Левин

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении двух действующих должностных лиц руководящего состава центрального органа управления Национальной полиции Украины и одного бывшего правоохранителя - экс-сотрудников Департамента общественной безопасности Министерства внутренних дел Украины в деле Майдана.

В ведомстве считают, что фигуранты дела способствовали в вооружении правоохранителей роSSийскими гранатами, информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, подозреваемые, с целью препятствования массовым протестам, происходившим в январе-феврале 2014 года в центральной части г. Киева, в нарушение Закона Украины «О милиции», разработали проекты изменений в нормативные акты Кабинета Министров, дававшие возможность правоохранителям применять светошумовые, газовые и дымовые гранаты производства РФ", - говорится в сообщении.

Незаконную поставку в Украину более 13 тыс. таких спецсредств обеспечило экс-руководство МВД Украины.

В дальнейшем сотрудники Департамента общественной безопасности МВД составили ряд служебных документов, на основании которых гранаты роSSийского производства были выданы личному составу работников органов внутренних дел и применены ими 18 и 19 февраля 2014 года к митингующим в центральной части Киева. В результате таких действий тогда пострадали 86 человек. В частности, тяжкие телесные повреждения получили 17 человек, средней тяжести - 23 человека, легкие - 45 человек. Один человек погиб.

Также подозреваемые разработали проекты изменений, которые позволяли использовать водометы при температуре воздуха ниже нуля, временно ограничивать движение транспорта и доступ граждан к отдельным местностям и объектам по решению руководителя органа внутренних дел.

22 января 2014 года такие изменения в действующее законодательство в нарушение закона Украины "О Кабинете Министров Украины" одобрило правительство, а впоследствии суд признал их незаконными и отменил.

"Кроме этого, один из правоохранителей подозревается в пособничестве в предоставлении 45 млн гривен неправомерной выгоды в виде поощрений и премий от руководства Министерства внутренних дел Украины работникам спецподразделения «Беркут» за их активное участие в препятствовании акциям протеста", - добавляют в ведомстве.

Правоохранители подозреваются в совершении в составе организованной группы пособничества незаконному препятствованию проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенному должностным лицом с применением физического насилия; пособничества превышению сотрудниками правоохранительных органов власти, сопровождавшемуся насилием, применением оружия и специальных средств; пособничества причинению умышленного тяжкого телесного повреждения с целью запугивания потерпевшего и других лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст . 365, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины). Одному из правоохранителей также инкриминируется пособничество в предоставлении должностным лицам неправомерной выгоды, по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины).

Следствие завершено, стороне защиты и потерпевшим открыты материалы уголовного производства для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 290 УПК Украины.

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