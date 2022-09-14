НАБУ завершило розслідування стосовно Мартиненка

Правоохоронці завершили розслідування у справі народного депутата України ІІІ-VIII скликань Миколи Мартиненка в одержанні неправомірної вигоди та відмиванні коштів. Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро (НАБУ).

«13 вересня 2022 року стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення. Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 4 ст. 368 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства «у липні 2014 року колишній народний депутат та голова Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, одержав від керівництва чеської компанії «SKODA JS a.s.» (входить до холдингу «Об’єднані машинобудівні заводи», який належить російському «Газпромбанку») неправомірну вигоду у 311,6 тис. євро за сприяння в просуванні їхніх інтересів в Україні. А саме: у взаємовідносинах із державними підприємствами «НАЕК «Енергоатом» та «Чорнобильська АЕС», з якими компанія «SKODA JS a.s.» мала контракти на постачання обладнання, та за якими виник ризик не здійснення оплати з боку українських контрагентів».

Кошти перерахували під виглядом оплати агентських послуг за угодою про співпрацю, укладеною між «SKODA JS a.s.» та кіпрською компанією, що пов’язана з колишнім депутатом. В подальшому ці брудні кошти через низку транзакцій із залученням компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах, легалізували і вони опинилися на рахунку компанії, теж зареєстрованої на Кіпрі, кінцевим власником якої виявився екснардеп.

«З рахунків цієї компанії сплачували за навчання, відпочинок, оренду житла за кордоном та інші особисті потреби екснародного депутата та його родичів», - додають правоохоронці.

НАБУ та САП встановили всі ці факти під час розслідування корупційної схеми з розкрадання коштів в особливо великих розмірах двох державних компаній – ДП «НАЕК «Енергоатом» та ДП «СхідГЗК».

«Схему викрили, встановили організаторів та учасників і у травні 2018 року скерували до суду. Натомість розслідування можливого підкупу та відмивання коштів екснардепом продовжили у cпівпраці з правоохоронцями Чехії та Кіпру й у липні 2022 року зібрали достатньо доказів для повідомлення йому про підозру», - додають в НАБУ.