Офис генпрокурора установил около 260 иностранцев, воевавших в Крыму и на Донбассе, - Мамедов

Многие из подозреваемых иностранных граждан могут быть причастны к военным преступлениям.

Офис генерального прокурора расследует участие около 260 иностранных граждан в военных действиях в оккупированном Россией Крыму и на Донбассе.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов во время вебинара "Универсальная юрисдикция в отношении военных преступлений: что нужно знать Украине?", - передает Крим.Реалії.

"В целом на сегодняшний день нами установлено 260 граждан из 32 стран, которые воевали на востоке Украины и в Крыму", - сказал Мамедов.

По его словам, многие из подозреваемых иностранных граждан могут быть причастны к военным преступлениям.

"Мы не исключаем тот факт, что многие из этих людей принимали активное участие в боевых действиях и могли быть причастны к военным преступлениям и преступлениям против человечности. Поэтому мы активно находимся в диалоге с нашими коллегами (правоохранителями других государств - ред.) и просим их содействовать расследованию уголовных производств, которые у нас есть", - добавил Мамедов.

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. РоSSия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Через несколько недель на Донбассе начался вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют РоSSию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что роSSийские "добровольцы"".